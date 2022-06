“El aborto seguro salva vidas”, dice la OMS; pide garantizar su acceso en el mundo

Madrid, 29 de junio (Europa Press).- El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha recordado que el aborto seguro “salva vidas” y ha pedido que se garantice su acceso, y por ende el derecho a las mujeres a recibirlo, en todo el mundo.

“El aborto seguro salva vidas. Restringirlo lleva a las mujeres a cometer abortos inseguros, los cuales pueden llevar consigo diversas complicaciones que pueden acabar en la muerte”, ha recalcado el dirigente de Naciones Unidas.

"Over the last 40 years, the global trend is toward women having greater access to safe abortion and while last week was a set-back, it is more important than ever to come together to protect women’s right to safe #abortion – everywhere"-@DrTedros

