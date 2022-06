Más de 20 fiscales de Estados Unidos se unen para defender el derecho al aborto

MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS).- Los fiscales generales de 21 estados norteamericanos y del Distrito de Columbia han publicado este lunes una declaración conjunta para formar una “coalición” en defensa del derecho al aborto en respuesta a la decisión del Tribunal Supremo de anular el rango de derecho federal a abortar.

Los fiscales generales —un cargo electo— han abogado por un acceso “seguro y legal” al aborto y han destacado que éste sigue estando protegido en muchos estados norteamericanos.

Así, consideran que la decisión del Supremo dictada la semana pasada “da marcha atrás a casi medio siglo de jurisprudencia y socava el derecho de personas de todo Estados Unidos”. Por ello “nos sumamos para reafirmar nuestro compromiso en apoyo y para ampliar el acceso a la atención abortiva en todo el país”.

Today is unimaginably difficult for so many of us, so I wanted to take a moment to speak to you personally. Let me be clear: New York will be a safe haven for anyone seeking an abortion. pic.twitter.com/xzEjhitFNH

— Tish James (@TishJames) June 24, 2022