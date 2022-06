La lujosa casa del “Señor de los Cielos” tiene nuevo dueño, luego de varios intentos

Desde este martes 28 de junio, la enorme casa de Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”, quien fuera uno de los narcotraficantes más poderosos de México tiene nuevo propietario, del que se desconoce su identidad y sólo se sabe que adquirió el billete ganado en Matamoros, Tamaulipas. No obstante, encontrar un nuevo dueño para la lujosa propiedad no fue nada fácil, ya que anteriormente fue rifada en un primer sorteo y subastada, ambos procedimientos sin éxito.

Ciudad de México, 29 de junio (SinEmbargo).- Tras varios intentos fallidos y una subasta sin éxito, la mansión que perteneció a Amado Carrillo Fuentes, alias “El Señor de los Cielos”, ya tiene nuevo dueño, de quien se desconoce su identidad, y sólo se sabe que adquirió el billete ganador en el municipio de Matamoros, Tamaulipas.

Desde este martes 28 de junio, la enorme casa de quien fuera uno de los narcotraficantes más poderosos de México ya tiene nuevo propietario luego de que el inmueble se rifó como Premio Mayor en el Gran Sorteo de la Lotería nacional, en donde también estuvieron en juego 200 lotes en Playa Espíritu, Sinaloa, que pertenecieron al exgobernador Antonio Toledo Corro.

“Es para apoyar a la gente, es ganar y ayudar al prójimo y vamos a intensificar esta acción porque hay muchísimos bienes públicos abandonados, en las distintas dependencias, bienes que sin mantenimiento se echan a perder, bienes que se confiscan y que hay que pagar mucho mantenimiento”, comentó el Presidente Andrés Manuel López Obrador al anunciar el sorteo el pasado 9 de junio en su habitual conferencia mañana.

Pero conseguir al nuevo propietario del lujoso inmueble no fue tan sencillo, ya que a esta rifa le antecedió otro sorteo en 2021 y una subasta, ambos sin el éxito esperado.

El 15 de septiembre de 2021, la mansión también estuvo dentro de las propiedades que se rifaron en el Gran Sorteo 248, con motivo del aniversario de la Independencia de México, cuando también se rifaron una casa que perteneció a Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, ubicada en Culiacán, Sinaloa, con un costo de 3.6 millones de pesos, y un palco en el Estadio Azteca, de la Ciudad de México.

Sin embargo, en dicho sorteo el número que resultó sorteado para la propiedad de Carrillo Fuentes, el 0287961, no tuvo ganador, ya que ninguna persona poseía el boleto, por lo que la mansión, que representaba enormes costos de mantenimiento para el Gobierno federal, fue rifada nuevamente en el sorteo de este 28 de junio de 2022.

A las 16:00 horas de este martes, se llevó a cabo el Gran Sorteo 260 de la Lotería Nacional, en donde se rifó la lujosa propiedad del narcotraficante, que tras 17 intentos por fin se seleccionó el billete que se llevó el inmueble como premio.

Pasaron poco más de 20 minutos para que el billete con el número 0339357 resultara ganador de la residencia, entre los tres millones de números que concursaron por una bolsa de más de 300 mil premios, de un total de 391 millones de pesos, debido a que los primeros números seleccionados no se vendieron.

Hasta el momento se desconoce la identidad del ganador y sólo se sabe que el billete lo compró alguien en Matamoros, Tamaulipas, según información de medios nacionales.

La mansión también estuvo en la lista de inmuebles que subastó hace dos años el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (INDEP), dependencia que quedó a su cargo luego de que estuvo en manos del Estado por más de 20 años, desde el año 2000 cuando fue decomisada.

No obstante, la subasta, que se llevó a cabo el 3 de mayo de 2020 y en la que el INDIP pretendía obtener aproximadamente 53 millones de pesos por la mansión, no prosperó, debido a que el interesado, quien ofreció 49 millones 714 mil pesos por el inmueble y de quien no se saben mayores detalles, no concretó el pago del mismo, por lo que quedó de nuevo a cargo de dicha dependencia federal.

La lujosa propiedad está valuada en 90 millones 512 mil 352 pesos. Cuenta con tres mil 500 metros cuadrados y dos mil metros de construcción. En donde hay un patio exterior cuenta con un cuarto de vigilancia con medio baño; dos habitaciones para el personal de vigilancia con baño completo, mini cocina y sala; un estacionamiento al aire libre con capacidad para 20 vehículos; y un estacionamiento techado para otros seis automóviles.

Ubicada el número 525 de la calle Cráter de la colonia Jardines del Pedregal, en la Alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México, la mansión también tiene una planta baja con dos cuartos; dos baños completos; un mini salón con cava y barra en donde se pueden preparar alimentos y bebidas; y un cuarto de máquinas, una sala y una habitación.

Además, tiene un primer nivel en el que hay sala, comedor y un estudio, tres habitaciones con baño completo y vestidor, una habitación con baño completo y closet, cocina, cuarto de lavado y un cuarto de servicio en donde hay dos habitaciones con baño completo. Además de una habitación en donde hay sala, un miniestudio, dos vestidores y baño con jacuzzi, área de vapor y regadera.

Mientras que en la parte trasera hay un jardín amplio, un porche con asador, una alberca techada con dos baños y vestidor, una casa de juegos para niñas con baño, y un área semi techada con sala, barra para preparar alimentos y bebidas, baño, y habitación con closet con baño completo y jacuzzi.

Asimismo, la mansión tiene una historia peculiar, ya que fue utilizada como set de filmación en el 2003, cuando fue alquilada para realizar la película Man on Fire, que protagonizó el actor Denzel Washington, filme que aborda el secuestro de una niña de nueve años, quien es rescatada por su guardaespaldas.

¿QUIÉN FUE AMADO CARRILLO?

Amado Carrillo Fuentes, conocido como “El Señor de los Cielos”, fue el líder del Cártel de Juárez, entre 1980 y 1990. Su alias se debe a la enorme flotilla de aviones con la que contaba para transportaba enormes cargamentos de droga, específicamente cocaína, de Colombia a México, la cual finalmente era vendida en los Estados Unidos, siempre sin ser detectado.

“El Señor de los Cielos” nació el 17 de diciembre de 1956 en Navolato, Sinaloa, según han reseñado expertos en la materia, y es sobrino de Ernesto Fonseca Carrillo, “Don Neto”, quien lideró el Cártel de Guadalajara al lado de Rafael Caro Quintero y Miguel Ángel Félix Gallardo, en la década de 1970.

Durante su carrera delictiva fue conocido por acumular varios aviones Boeing 727, mismos que utilizaba para transportar la droga que el narcotraficante colombiano, Pablo Escobar, le proveía y con quien se asoció. Sin embargo, tras la muerte de éste último, Carrillo manejó un bajo perfil por lo que se sometió a diversas cirugías estéticas con el fin de evadir a las autoridades que estaban en su búsqueda.

Una de los señalamientos que la Administración de Control de Drogas​ (DEA por sus siglas en inglés) hace contra “El Señor de los Cielos” es que corrompió a infinidad de autoridades mexicanas, entre ellas al General José de Jesús Gutiérrez Rebollo, quien era considerado uno de los generales más reconocidos del Ejército Mexicano, lo que demostraría el poder con el que contaba el capo.

Aunque por muchos años evadió a las autoridades de México y Estados Unidos, en julio de 1997 se dio a conocer que Carrillo Fuentes falleció el 4 de ese mismo mes en el hospital Santa Mónica de Polanco, en la Ciudad de México mientras se le practicaba una cirugía estética, procedimiento al que se sometió para evadir a las autoridades, según dijeron éstas en su momento.

La versión oficial señala que una reacción alérgica a la anestesia fue la que lo mató, versión que fue confirmada por la DEA, e incluso se presentó públicamente el cadáver del narcotraficante mexicano para disipar dudas.

El mismo año de su muerte, una investigación periodística del Washington Post aseguró que Carrillo Fuentes tenía una segunda familia en Cuba, además, muchas fuentes indican que dejó varios hijos con diferentes mujeres en México.

