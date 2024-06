“Beryl” ya es el primer huracán de la temporada. Por ahora, sin peligro para México

Sólo se tiene registro de cinco tormentas con nombre que se hayan formado en el Atlántico tropical al este del Caribe. De ellas, sólo se tiene registro de un huracán formado al este del Caribe en junio.

Con información de AP

Ciudad de México, 29 de junio (SinEmbargo).– La Tormenta Tropical “Beryl” se convirtió en huracán el sábado a medida que avanza hacia el sureste del Caribe, y se pronostica que alcance la Categoría 3 o mayor antes de llegar a Barbados el domingo por la noche o el lunes en la madrugada, y los pronósticos indican que rozaría la Península de Yucatán, en México, el jueves, pero debilitado a una tormenta tropical. Sin embargo, las previsiones se podrían actualizar más adelante.

Sin embargo, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) de México, informó que no hay peligro por ahora para México, aunque sí dejará lluvias a su paso por el sureste y otros estados de la zona.

“La Tormenta Tropical Beryl se ha intensificado a huracán de Categoría 1, su centro se localiza a mil 160 km al este-sureste de Barbados y a cuatro mil 190 km al este de las costas de Quintana Roo. Por el momento no representa peligro para el territorio mexicano”, indicó la dependencia.

La #TormentaTropical #Beryl se ha intensificado a #Huracán de categoría 1, su centro se localiza a 1,160 km al este-sureste de Barbados y a 4,190 km al este de las costas de #QuintanaRoo. Por el momento no representa peligro para el territorio mexicano. Todos los detalles en el… pic.twitter.com/TLDZlXSpPE — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 29, 2024

Un huracán se considera mayor si alcanza la Categoría 3 o más, con vientos de al menos 178 kilómetros por hora (111 millas por hora). Por el momento Beryl se ubica en la Categoría 1. Es la primera vez que un huracán se forma tan al este en el Atlántico tropical en junio desde que se llevan registros, con lo cual se rompió un antiguo récord establecido en 1933, según Philip Klotzbach, investigador de huracanes de la Universidad Estatal de Colorado.

Se activaron alertas de huracán en Barbados, Santa Lucía, Granada y San Vicente y las Granadinas, mientras que en Martinica, Dominica y Tobago se emitió una alerta de tormenta tropical.

“Es sorprendente ver un pronóstico de huracán mayor (Categoría 3 o más) en junio en cualquier parte del Atlántico, y ni hablar de uno tan al este en lo profundo del trópico. Beryl se organizó rápidamente en las aguas más cálidas jamás registradas para finales de junio”, escribió en la red social X Michael Lowry, experto en huracanes que reside en Florida.

Se pronostica que el vórtice de Beryl pase a unos 45 km (26 millas) al sur de Barbados, dijo Sabu Best, director del servicio meteorológico de la isla.

5PM AST 6/29: #Beryl is now a hurricane and is forecast to intensify quickly. Expected to bring life-threatening winds and storm sure to the Windward Islands as a major hurricane. A hurricane warning is now in effect for the island of Barbados. For the latest… pic.twitter.com/odxra9UzU5 — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) June 29, 2024

El sábado, Beryl estaba a unos 1.160 km (720 millas) al este-sureste de Barbados, con vientos máximos sostenidos de 120 km/h (75 mph), y avanzaba en dirección oeste a 35 km/h (22 mph).

“Se pronostica ahora un rápido fortalecimiento”, señaló el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, con sede en Miami.

Tomer Burg, investigador de ciencias atmosféricas, hizo notar que el viernes Beryl era solamente una depresión tropical con vientos de 56 km/h (35 mph).

“Esto significa que, de acuerdo con los datos preliminares, Beryl ya cumplía los requisitos para una rápida intensificación antes siquiera de convertirse en huracán”, escribió en X.

Overnight model data is trending tracking #Beryl towards Mexico or Beliz as a weakening tropical cyclone. At this time, the high-pressure ridge bringing the heat to the southern U.S. may remain strong enough to protect the gulf. Will keep watching! Could always change. pic.twitter.com/6oBLpjExrZ — Hurricane Tracker App (@hurrtrackerapp) June 29, 2024

Las aguas cálidas alimentan al nuevo huracán, y el contenido de calor oceánico en lo profundo del Atlántico es el más alto del que se tiene registro en esta época del año, de acuerdo con Brian McNoldy, investigador de meteorología tropical de la Universidad de Miami.

Beryl es también la tormenta tropical de junio más fuerte de que se tenga registro tan al este en el Atlántico tropical, según Klotzbach.

“Tenemos que estar preparados”, dijo la Primera Ministra de Barbados, Mia Mottley, en un mensaje a la nación el viernes por la noche. “Ustedes y yo sabemos que cuando ocurren estas cosas, es mejor prepararse para lo peor y rezar por lo mejor”.

Hizo notar que el país acoge a miles de personas con motivo de la final de la Copa Mundial de Críquet Twenty20, en la que India derrotó a Sudáfrica el sábado en la capital, Bridgetown. Es considerado el evento más importante del críquet.

Algunos aficionados, como Shashank Musku, un médico de 33 años que vive en Pittsburgh, se apresuraban a cambiar sus vuelos para salir del país antes de la tormenta.

#Beryl is now a #hurricane – the farthest east that a hurricane has formed in the tropical Atlantic (<=23.5°N) in June on record, breaking the old record set in 1933. pic.twitter.com/ah9pow2G9a — Philip Klotzbach (@philklotzbach) June 29, 2024

Mushu nunca ha experimentado un huracán: “Tampoco planeo estar en uno ahora”.

Él y su esposa, que apoyan al equipo de India, se enteraron de Beryl gracias a un taxista que mencionó la tormenta.

Por su parte, el Primer Ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, dijo en un discurso público el sábado que los refugios abrirán el domingo por la tarde, mientras instaba a las personas a prepararse. Ordenó a las autoridades reabastecer el combustible de los vehículos gubernamentales, y pidió a las tiendas de abarrotes y estaciones de gasolina permanecer abiertas hasta tarde antes de la tormenta.

“Habrá muchas prisas… si mantienen un horario limitado”, dijo, mientras se disculpaba de antemano por las interrupciones gubernamentales en las estaciones de radio para dar actualizaciones de la tormenta. “Los amantes del críquet deben entender que tenemos que informar… es una situación de vida o muerte”.

⚠️ AVISO ⚠️#Beryl en el #Atlántico, aumenta fuerza y es ahora #Huracán Categoría 1.🌀 En los próximos días podría convertirse en #Huracán Mayor. Por el momento, no representa peligro para México. pic.twitter.com/JMod0fgJ6m — Webcams de México (@webcamsdemexico) June 29, 2024

Beryl es la segunda tormenta con nombre en lo que se prevé será una temporada de huracanes muy activa, la cual se extiende desde el 1 de junio al 30 de noviembre en el Atlántico. Hace algunos días, la tormenta tropical Alberto tocó tierra en el noreste de México, generando intensas lluvias que provocaron el fallecimiento de cuatro personas.

Lowry señaló que sólo se tiene registro de cinco tormentas con nombre que se hayan formado en el Atlántico tropical al este del Caribe. De ellas, sólo se tiene registro de un huracán formado al este del Caribe en junio.