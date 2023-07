Donovan Morales rinde homenaje a su duelo amoroso en “Iris”, su nuevo álbum

El músico, que se presentó en la más reciente edición del Festival Emblema, expresó a SinEmbargo que con este material busca mostrarle a sus seguidores que “al final las cosas siempre pasan”.

Ciudad de México, de julio (SinEmbargo).- La ruptura de su última relación, que fue bastante pública, llevó al músico e influencer Donovan Morales a componer “Iris”, su más reciente álbum en el que rinde homenaje al duelo amoroso que recientemente experimentó.

A través de siete tracks guiados por las fases que se viven en un duelo –negación, ira, negociación, depresión y aceptación–, el artista de 27 años de edad desmenuza cada una de las emociones que experimentó durante dicho proceso.

En entrevista para SinEmbargo, Donovan Morales compartió que hubo un momento en el que dudó publicar “Iris” por el miedo que le causaba sentirse emocionalmente expuesto.

“Tenía miedo de ser juzgado, de qué opinara la gente, y sí, tenía muchas dudas la verdad, pero al final de cuentas lo que quería era conectar mucho con la gente, quería que la gente sintiera tal cual el duelo y tuviera más noción de la sensación, por lo tanto traté de controlar esa emoción negativa y terminó saliendo”.

En este sentido, el músico, que se presentó en la más reciente edición del Festival Emblema, expresó que con este material busca mostrarle a sus seguidores que “al final las cosas siempre pasan” y que, “ese bucle que parece infinito también pasará”.

El álbum, al que Donovan describe como un “trabajo experimental”, de casi 20 minutos de duración cuenta con influencias de Camilo Séptimo, The Weeknd, Frank Ocean, Daniel Caesar y Justin Timberlake, por mencionar algunos.

LA LUCHA CONTRA EL CIBERACOSO

Los números lo dicen todo. Con 618 mil seguidores en Instagram y más de 2 de millones en TikTok, Donovan Morales ha logrado forjar un sólido y fiel séquito de seguidores, sin embargo no todo ha sido miel sobre hojuelas.

Al ser cuestionado por el lado obscuro de las redes sociales, Morales no dudó en referirse a los comentarios negativos a los que artistas, creadores de contenido y otras personalidades, se enfrentan día con día.

“Hay un lado ahí que siempre va a estar, considero yo, que hay que aprender a lidiar con él, que es esta opinión negativa que siempre hay de la gente que no te conoce, o que solamente está enojada con la vida, y siempre va a tratar de desquitarse contigo, hacerte menos para que ellos puedan sentirse bien. Mucho tiempo estuve tratando de luchar contra eso pero no hay forma”, abundó.

De acuerdo con un comunicado emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) acerca del Módulo sobre Ciberacoso (MOCIBA) 2021, el 22.8 por ciento de las mujeres y 20.6 por ciento de los hombres que usaron Internet fueron víctimas de ciberacoso.

El MOCIBA también apuntó que el ciberbulliyng más frecuente que experimentaron tanto mujeres como hombres fue el contacto mediante identidades falsas. Y, concluyó que las víctimas de ciberacoso aumentaron de 21 por ciento en 2020 a 21.7 por ciento en 2021.

“Sigue siendo muy difícil porque quieras o no, todos somos humanos y todos sentimos, entonces tengo esta manera de filtrar comentar comentarios, desde no leer ciertas cosas y a partir de cierta hora no leer comentarios porque sé que va a haber mucha gente soltando odio. Hay veces en los que uno se siente muy débil emocionalmente y estos comentarios afectan”, destacó el intérprete de “Miel”.

DE CAMINO AL LUNARIO DEL AUDITORIO NACIONAL

Luego de haber fungido como telonero en el concierto que Camilo Séptimo ofreció, en octubre del 2022, en el Palacio de los Deportes; de haberse presentado en el Foro Indie Rocks! y en el festival citadino Tecate Emblema, Donovan Morales se prepara para presentar “Iris” en el Lunario del Auditorio Nacional.

La fecha acordada para el encuentro entre el músico y sus seguidores en el venue, ubicado en Avenida Paseo de la Reforma, será el próximo 5 de agosto.

“Me emociona muchísimo cantar en álbum en vivo ahí, saber cómo va a sonar toda esta experiencia que quiero hacer en el Lunario, el ver la cara de la gente cuando lo escuche. Es lo que más me emociona sinceramente”, concluyó.

Eréndira Quintero https://www.sinembargo.mx/author/erendira-quintero La música es mi fuerte. Me la vivo en conciertos y festivales. Escribo sobre entretenimiento y me describo como una auténtica seriéfila. Soy fan del UCM y de las comedias románticas.