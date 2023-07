Xóchitl y Maru Campos

Xóchitl Gálvez tenía que lograr un evento emocional que le diera el impulso necesario para iniciar su campaña. Y nada mejor que visitar la ciudad de Chihuahua para encontrar a su álter ego María Eugenia Campos Galvan. ¿Qué es lo que las identifica tanto? ¿Y por qué fue un encuentro tan emotivo para ambas?: Los negocios, la frivolidad y lo mal habladas.

No se tiene noticia de que hayan sido grandes amigas de tiempo atrás, Xóchitl Gálvez no visitaba con frecuencia la ciudad de Chihuahua (porque no es lo mismo visitar la ciudad de Chihuahua que visitar el estado de Chihuahua o Ciudad Juárez; son dos realidades diferentes).

Mezclar negocios con política de inmediato las identificó. La relación tan intensa que tiene Maru Campos con el empresariado de la ciudad. Y la práctica ilegal de X de ser negociante y política para sacar ventaja de sus relaciones con los empresarios.

De eso se trata, ambas mujeres aspiran a ser grandes inversionistas cuando terminen con la política y están convencidas que el destino del servicio público es proteger a las empresas y transferir dinero público para el desarrollo empresarial. Porque su lógica económica reside en que un país es rico si son ricas las clases sociales propietarias de las empresas, la burguesía burocrática al servicio de la burguesía financiera.

Por eso en la reunión con los empresarios Xóchitl fue sincera y recomendó impulsar la contratación de 300 mil seguros de gastos médicos para los niveles más altos de la burocracia mexicana, a 70 mil pesos. Eso mejoraría las utilidades de las compañías de seguros.

Estaba hablando con sus pares, con sus iguales, y pagaba un seguro médico de 130 mil pesos mensuales. Al reducido grupo de empresarios que apenas llenaron la mitad del salón donde fueron convocados les pareció muy razonable, porque lo traducen todo a dólares y para ellos siete mil 600 dólares ¡están bien!

También les parece bueno que los altos funcionarios paguen su seguro médico de 70 mil pesos. para ellos y para X está bien que ganen por lo menos 400 mil pesos mensuales para pagar ese seguro.

Y ciertamente los trabajadores de base o funcionarios menores tendrán que conformarse con el ISSSTE, por qué ellos ni siquiera tienen ingresos por la mitad de lo que costaría el servicio médico de alta gama al que tienen derecho los funcionarios. Le dicen adiós a la cobertura universal de salud.

Los negocios fueron la primera gran coincidencia en la manera de pensar de ambas, las compañías de seguros tienen que hacer negocios y allí tienen un buen grupo de clientes.

Maru se ha convertido en promotora de los dueños de los parques industriales de Chihuahua, usa el dinero público para que estos millonarios del Estado tengan más arrendatarios y compradores, consiguió que la mayoría del Congreso del Estado (PAN-PRI-MCISTA) le autoriza a salir del estado hasta 20 días sin avisar y sin rendir informes de dónde estuvo. U solo dice que anduvo en Europa o Estados Unidos atrayendo inversiones.

Y también ha financiado grandes negocios con recursos públicos, incluso obras de teatro de 35 millones de pesos. Ha regalado grandes extensiones de terreno urbano en zonas industriales de alta plusvalía a inversores que apoyaron su campaña. Ha invertido una cantidad enorme en contratar los servicios de la empresa Seguritech para que esta se encargue de vigilar por vía digital al estado de Chihuahua y auxiliar al estado de Texas para controlar a los migrantes. Pero en la sierra y los barrios toman las cámaras de tiro al blanco.

La frivolidad es la otra gran coincidencia que fortaleció la amistad entre Maru Campos y Xóchitl Gálvez, en las entrevistas informales y a manera de comentarios con amigos ambas presumieron su amplio conocimiento de el lenguaje vulgar, que es usado cuando el personaje tiene un léxico reducido y conoce pocos adjetivos.

La frase favorita de Maru es “le vamos a partir el hocico a Morena” y X comentó: “Esta mujer me estaba chingue y chingue todas las noches con que me lanzara para Presidenta” y así fueron las ahora grandes amigas charle que charle.

El clímax de la frivolidad fue la visita a una cantina, donde, en medio de una ovación la aspirante a Presidenta de la República, aceptó la broma de morder el glande de un pene vegetal que le ofrecieron como visitante distinguida.

Se sintió en la ciudad de Chihuahua como en su casa entre amigos empresarios y con una compañera tan frívola como ella, aunque Maru Campos viene de buenas familias y Xóchitl todavía no acaba de escribir su autobiografía porque le ganan la imaginación y la contradicción.

Ellas entienden que el Gobierno requiere de recursos recaudados en el estado o en el país según sea el territorio, pero su concepción recaudatoria reside en aplicar contribuciones a la población a través del cobro de todos los servicios que el Estado brinda a los habitantes en general, Los ingresos fundamentales del Gobierno del estado de Chihuahua son aportaciones mediante el pago de derechos para conducir vehículos, cobrar tenencia, vender actas de nacimiento o de matrimonio, establecer casetas de cobro por circular en las carteras, cobros por el servicio de salud brindado a la población abierta, que deben pagar altos precios para la atención en los hospitales Gobierno del estado.

La idea de ellas es que el servicio de salud sea autosuficiente y autofinanciado por los usuarios.

Y esa es la coincidencia más peligrosa entre X y Maru Campos: ambas entienden perfectamente bien que la política es para servir a los negocios y no pueden aceptar que los negocios y la política corren por caminos diferentes y sin conexiones directas, ese es el gran peligro que representa para México Xóchitl Gálvez como ya lo estamos sufriendo con nuestra amiga Maru Campos en Chihuahua.

Gustavo De la Rosa https://www.sinembargo.mx/author/delarosa Es director del Despacho Obrero y Derechos Humanos desde 1974 y profesor investigador en educacion, de la UACJ en Ciudad Juárez.