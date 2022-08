México tuvo 255,448 muertes de enero a marzo de 2022; son 117,678 menos que en 2021

El Inegi recordó que el estudio está basado en los registros administrativos generados a partir de los certificados suministrados por las oficialías del Registro Civil, así como de los Servicios Médicos Forenses.

Ciudad de México, 29 de agosto (SinEmbargo).- México registró entre enero y marzo de 2022 un total de 255 mil 448 defunciones, lo que representa una disminución de 117 mil 678 respecto a las que se presentaron en el mismo periodo de 2021, esto de forma preliminar, informó esta mañana el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con los datos más actuales, la tasa de defunciones registradas por cada 10 mil habitantes fue de 19.9, cifra menor a 9.4 respecto a la del periodo de 2021, que fue de 29.3 puntos.

El informe presentado por el Instituto detalla que de las personas fallecidas entre enero y marzo del presente año, el 57.1 por ciento (145 mil 875) correspondieron a hombres y 42.8 por ciento (109 mil 412) a mujeres. Mientras que en 161 casos no se especificó el sexo de la persona.

El organismo destacó que son los mayores de 64 años en los que se presenta el porcentaje más alto de las defunciones, con un 62.5 por ciento (159 mil 616 casos, incluyendo aquellos en los que no se especificó el sexo), y que además, en todos los grupos de edad se observa que existe mayor mortandad entre los hombres.

Por otro lado, las entidades federativas que presentaron las mayores magnitudes en la tasa de defunciones registradas entre enero y marzo de 2022 por cada 10 mil habitantes fueron Zacatecas con 26, Chihuahua con 24, San Luis Potosí con 23 y Morelos también con 23.

El Inegi recordó que las defunciones observadas son las contabilizadas a partir de los certificados, actas y cuadernos estadísticos de defunción.

