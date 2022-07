México tuvo 1,117,167 muertes en 2021; males del corazón y COVID, principales causas

El Inegi destacó que las defunciones causadas por enfermedades del corazón han ocupado el primer lugar entre las principales causas durante varios años en el país.

Ciudad de México, 27 de julio (SinEmbargo).- México registró un millón 117 mil 167 defunciones durante 2021. Las principales causas de muerte a nivel nacional fueron: enfermedades del corazón, la COVID-19 y la diabetes mellitus, informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con el informe del Instituto titulado “Estadística de defunciones registradas durante 2021”, de manera preliminar se dio a conocer que de las muertes registradas durante 2021, 644 mil 058 (57.6 por ciento) fueron hombres, 472 mil 375 (42.3 por ciento) mujeres y en 734 casos no se especificó el sexo de la persona.

El reporte muestra que por grupos de edad, el de 65 años y más fue el que concentró el mayor número de muertes con 625 mil 131 (56.0 por ciento) de los más de un millón de decesos registrados durante 2021.

El organismo destacó que del total de defunciones registradas en 2021, los meses con el mayor número de decesos fueron: enero, con 15.84 por ciento (173 mil 107), y agosto, con 10.96 por ciento (119 mil 843). En 2020, el mayor número de muertes ocurrió en julio, con 11.10 por ciento (118 mil 753), y en diciembre, con 10.17 por ciento (108 770).

Mientras que los meses con menos defunciones registradas en 2021 fueron: diciembre con 5.86 por ciento (64 mil 114), y junio, con 5.85 por ciento (63 mil 960).

Por otro lado, las entidades federativas que presentaron las mayores magnitudes en la tasa de defunciones registradas en 2021 por cada 10 mil habitantes fueron Ciudad de México con 138, Morelos con 115, Colima con 102 y Puebla con 99. Mientras que Quintana Roo fue el estado que presentó menor tasa de fallecimientos, con 59.

CAUSAS DE MUERTE

Del total de muertes registradas en 2021, un millón 032 mil 408 (92.4 por ciento) se debió a enfermedades y problemas relacionados con la salud. En tanto, las relacionadas con causas externas (accidentes o hechos violentos) fueron 84 mil 759 (7.6 por ciento).

La información preliminar revela que las enfermedades del corazón ocuparon el primer lugar dentro de las diez principales causas de muerte a nivel general con 226 mil 703. Por sexo, 136 mil 778 fueron hombres y 102 mil fueron mujeres.

En tato, el segundo lugar lo obtuvo la COVID-19 con 224 mil 239 y las defunciones por diabetes mellitus se posicionaron en el tercer lugar, con 142 mil 546 muertes por esta causa. En el cuarto lugar se encuentran los fallecimientos relacionados con tumores malignos (90 mil 525).

Las muertes causadas por influenza y neumonía se situaron en el quinto lugar con 57 mil 657, por enfermedades del hígado, 42 mil 097; enfermedades cerebrovasculares, 37 mil 453; homicidios, 35 mil 625; accidentes, 34 mil 627, y enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, 18 mil 759.

El Inegi mencionó que las defunciones causadas por enfermedades del corazón han ocupado el primer lugar entre las principales causas durante varios años. Entre éstas, destacan las enfermedades isquémicas del corazón, que presentan una alta incidencia entre la población que fallece a partir de los 45 años.

Mientras que para estimar el exceso de mortalidad derivado de la pandemia, el organismo recordó que es necesario considerar las defunciones que ocurrieron de enero de 2020 a diciembre de 2021, mismas que sumaron dos millones 189 mil 627.10 Lo anterior, dijo, para observar la mortalidad durante el periodo completo de la pandemia, tal como lo recomienda la Organización Panamericana de la Salud (OPS).