Cuarto Informe de Gobierno será el 1 de septiembre a las 17:00 horas, anuncia AMLO

El Presidente López Obrador mencionó que aunque presentará su Cuarto Informe de Gobierno, en realidad su administración cumple cuatro años hasta el 1 de diciembre, fecha en la que tomó posesión del cargo.

Ciudad de México, 29 de agosto (SinEmbargo).- El Presidente de México dio a conocer esta mañana que su Cuarto Informe de Gobierno será el 1 de septiembre a las 17:00 horas en Palacio Nacional.

Cuestionado sobre quiénes están invitados al evento, el mandatario Andrés Manuel López Obrador dijo que estará todo el Gabinete presidencial y adelantó que ese día no habrá conferencia de prensa matutina.

Asimismo, dijo que después del presentar el informe, el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, entregará el documento con todos los anexos en la Cámara de Diputados, ya que recordó que el 1 de septiembre también es la apertura del periodo ordinario en el Congreso.

“[El informe] se va a trasmitir y el Secretario de Gobernación, Adán Augusto, va a entregar, porque es la apertura del Congreso, el informe con todos los anexos. Seis o siete de la tarde, él entrega el documento”.

El Jefe del Ejecutivo federal mencionó que aunque presentará su Cuarto Informe de Gobierno ese día, en realidad su administración cumple cuatro años hasta el 1 de diciembre.

“Aunque es el Cuarto Informe, la verdad es que yo voy a cumplir cuatro años de Gobierno hasta el primero de diciembre. O sea, no es que cumpla yo cuatro años. Todavía nos falta muchísimo y vamos a hacer muchas cosas buenas, vamos a celebrar todavía muchas cosas más en beneficio del pueblo, nos falta mucho tiempo. Esto lo digo porque hay quienes ya están contando los días, no, no. Todavía nos falta”, expresó.

El Tren Maya va y llegará a tiempo. pic.twitter.com/l7JA8D9PhK — Andrés Manuel (@lopezobrador_) August 28, 2022

El pasado 22 de agosto, el Presidente había adelantado que en su Cuarto Informe de Gobierno informará que durante su gestión se ha reducido “la brecha de desigualdad”, pese a la pandemia de COVID-19, y que los más pobres de México “ya no son los perdedores”.

“Ahora que voy a informar, voy a decir que se redujo la brecha de desigualdad desde que estamos, a pesar de la pandemia. Ya los de abajo no son los perdedores, como era siempre. Los de abajo no quiere decir que salgan de pobres, pero ya no se siguen empobreciendo. Y eso es por no permitir la corrupción y por lograr una mejor distribución del ingreso del presupuesto, de la riqueza”, dijo en conferencia de prensa.

Además, López Obrador ya ha grabado 13 spots que serán transmitidos en los medios de comunicación una semana antes y una después de la presentación de su nuevo informe. En ellos, el mandatario federal afirma ser diferente a los gobiernos neoliberales y enfatiza en el apoyo a los adultos mayores y su proyecto del Tren Maya.