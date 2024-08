Sheinbaum secunda a AMLO; sugiere a estudiantes de la UNAM revisar reforma al PJF

Ciudad de México, 29 de agosto (SinEmbargo).- La Presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, exhortó este jueves a las y los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que revisen y lean la reforma al Poder Judicial presentada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de las marchas organizadas por alumnos de esa institución en contra de dicha iniciativa.

“Yo lo que les recomiendo es que lean bien la propuesta que hacen los diputados. En el nombramiento de los jueces no es un asunto de carrera judicial, hay muchos familiares, nepotismo”, expresó Sheinbuam.

Asimismo, la dirigente de Morena resaltó que con la nueva reforma las y los estudiantes de Derecho tendrían posibilidad de ser electos para un cargo. “En cambio así, un estudiante de la Facultad de Derecho que cumpla con los requisitos y pase por las Comisiones, [las cuales] van a definir quiénes van a ser los que puedan participar en una elección, pues puede participar. De otra manera, imagínense, nada más son los amigos. Entonces, lo que estamos queriendo es hacer un país más democrático. Eso es lo que quiere el pueblo de México”, comentó.

En una breve entrevista con la prensa, la próxima mandataria federal resaltó que la reforma al Poder Judicial fue una demanda que las y los ciudadanos apoyaron con su voto. “Hay un reconocimiento del pueblo de México. Lo que están decidiendo nuestros legisladores, legisladoras, es lo que quiere el pueblo”, recalcó.

El 27 de agosto, Ricardo Monreal Ávila, que será el nuevo Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, informó en una conferencia de prensa que la próxima mandataria exhortó a la bancada guinda a cuidar la etapa procesal de la reforma al Poder Judicial, por lo que pidió que no se apruebe la iniciativa mediante el fast track.

“La Presidenta electa ha sugerido al Grupo Parlamentario es que sea cuidadoso el grupo con toda la etapa procesal, que no se vulnere ninguna etapa procesal y que no se precipite, sino que observemos estrictamente la Ley. Es una sugerencia que me parece correcta”, comentó Monreal.