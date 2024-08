ENTREVISTA ¬ Madre acusa negligencia de la FGJ-CdMx en caso de violación de sus hijas

La mamá de las menores teme que el hombre sea liberado pese a las tres denuncias de abuso sexual que ya se han presentado en su contra.

Ciudad de México, 29 de agosto (SinEmbargo).– Dos hermanas menores de edad fueron abusadas sexualmente por un instructor de box en la Alcaldía Gustavo A. Madero, sin que hasta el momento las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) recaben las pruebas correspondientes para avanzar en el caso, denunció la señora Edith Roque, madre de las adolescentes.

“El día domingo fui a la Fiscalía porque mi hija menor me comentó que su profesor la había violado, fui a la Fiscalía y le toman muestras necesarias, pero el día lunes mi hija la mayor me dijo que también a ella la había violado. Ese mismo día fuimos a la Fiscalía, la revisan, pero no le toman muestras”, detalló la señora Edith en entrevista con las periodistas Daniela Barragán y Perla Velázquez para el programa Café y Noticias.

El sujeto, identificado como Javier Pineda Vargas, tiene 40 años de edad y es instructor de box. El día de los hechos fue detenido en flagrancia en la Alcaldía Gustavo A. Madero, mientras trasladaba a la menor de 16 años en un auto, dentro del cual le hacía tocamientos. Policías del sector Cuautepec fueron alertados porque la menor pedía ayuda a gritos, contó la madre.

“El día martes ocurre que el violador va a mi domicilio por mi hija, yo me había ido con mi esposo y mi hija menor. Ella me llama alterada y le pregunté que qué le paso, me respondió que el profesor la había lastimado. Después me dijo que los subieron a la patrulla, yo los alcanzo y cuando llego ella me contó todo, que el maestro la iba tocando, que la quiso besar, la amenazó con la pistola y la metió al carro, ella quiso salirse y le puso seguro a la puerta. Más adelante, él empezó a tocarla y ella gritó”.

La mamá de las menores teme que el hombre sea liberado pese a las tres denuncias de abuso sexual que ya se han presentado en su contra.

“El problema es que el decía que trabajaba para el Gobierno, por eso se sentía poderoso y amenazaba a las niñas, mis dos hijas no sabían que eran violadas por la misma persona”, dijo la señora al destacar que su hija mayor llevaba seis meses de ser abusada y la menor tenía tres.

En Ciudad de México, las penas por cometer abuso sexual van de uno a seis años de prisión. En el caso del estupro, es decir, mantener relaciones con una persona mayor de 12 y menor de 18 años, es de seis meses a cuatro años de prisión.

Daniela Barragán y Perla Velázquez https://www.sinembargo.mx/author/daniela-barragan-y-perla-velazquez