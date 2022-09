ENTREVISTA | El GIEI ve decisiones “inexplicables” de Fiscalía en el caso Ayotzinapa

Ciudad de México, 29 de septiembre (SinEmbargo).– Claudia Paz y Paz y Carlos Martín Beristain, integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), alertaron sobre decisiones inexplicables que ha tenido la Fiscalía General de la República (FGR) en el caso Ayotzinapa.

En entrevista con Alejandro Páez Varela, en el programa Los Periodistas, que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, los integrantes del GIEI vieron con preocupación que fiscales ajenos a la Unidad Especial para la Investigación y el Litigio del caso Ayotzinapa (UEILCA), que no conocen el caso de los 43 normalistas, pidieran 83 órdenes de aprehensión con fundamento y luego solicitaran la revocatoria de 21 de ellas.

Los expertos indicaron que luego de realizar las nuevas diligencias pudieron confirmar que sí hubo un “bloqueo de la acción” hacia la Unidad Especial para la Investigación y el Litigio del caso Ayotzinapa, lo que provocó que tuviera que iniciar de cero las pesquisas.

Claudia Paz y Paz y Carlos Martín Beristain indicaron que a pesar que desde su creación UEILCA ha estado acompañada del GIEI, no ha dejado de estar rodeada por funcionarios y gente que vienen de un antiguo sistema.

“Esa unidad ha tenido el acompañamiento, el seguimiento, el apoyo del GIEI para poder hacer su trabajo de la manera más correcta posible, pero alrededor hay muchos funcionarios, muchas gentes que vienen de un antiguo sistema y no sabemos en qué medida eso está influyendo o no en lo que está pasando. Lo que sí está pasando es que hay una influencia negativa en el desarrollo de la investigación y estamos en un momento crucial que está por verse si el derecho a la verdad y la justicia que ha ido avanzando poco a poco y ha ido dando pasos significativos, tenemos un mayor esclarecimiento de pruebas que no sabíamos hace años, tenemos pruebas, tenemos peritajes, tenemos otras evidencias que se han ido acumulando, las maneras de hacer eso son maneras que no responden al derecho y no responden a la cualidad de la investigación que ya se tiene”, añadió el experto.