VIDEO FUERTE¬ Retienen y visten de mujer a Alcalde en Chiapas por incumplir con obras

Ciudad de México, 29 de septiembre (SinEmbargo9.- El Alcalde de Aldama, en la región de los Altos de Chiapas, Alonso Pérez Santiz, fue retenido por tzotziles de la comunidad Chayomté, quienes lo vistieron con ropas tradicionales de mujer como protesta por el incumplimiento en la construcción de obras públicas en la zona.

Los pobladores, ejerciendo sus usos y costumbres, amarraron y colgaron de los brazos a Pérez Santiz en una cancha de basquetbol en la zona para exhibirlo, después se le concedió la palabra para que diera su postura con un micrófono ante la gente.

De acuerdo con los integrantes de la comunidad, el edil fue retenido para obligarlo a pagar 1.5 millones de pesos para una obra destinada a la comunidad.

Los hechos se suscitaron el pasado jueves 26 de septiembre, cuando el Alcalde se trasladaba a San Cristóbal de Las Casas y fue interceptado por varios vehículos. Los pobladores lo bajaron y se lo llevaron.

“Sólo quiero pedir que si pueden venir a entregar la paga. No dice nada la gente, es pacífica. Se va respetar; que venga la Sedena, la Guardia Nacional, la policía estatal y la Fiscalía para que nos entendamos. Que traigan el recurso correspondiente. Eso es todo y quedamos contentos todos. La evidencia de cómo me tienen ya está, me tienen casi colgado con un lazo”, aseguró ante la gente.