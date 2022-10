“Checo” Pérez saldrá desde la cuarta plaza en el GP México; Verstappen será primero

Ciudad de México, 29 de octubre (SinEmbargo).– El piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez saldrá desde la cuarta plaza en el Gran Premio de México este domingo, luego de quedar fuera del frente de la parrilla ante su imparable coequipero, Max Verstappen, quien consiguió la pole y saldrá primero, y también detrás de los Mercedes, la gran amenaza de mañana.

“Checo” Pérez tuvo unos ensayos irregulares y no se pudo colocar entre los primeros tres, sobre todo luego de la exhibición en la clasificación de los británicos George Russell y Lewis Hamilton, que saldrán segundo y tercero, respectivamente.

It's POLE for @Max33Verstappen!

He takes his first pole in Mexico City 🤩

The Mercedes duo file in behind in P2 and P3#MexicoGP #F1 pic.twitter.com/LIoXaHzYaI

— Formula 1 (@F1) October 29, 2022