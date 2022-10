Estampida en Halloween deja 149 muertos en Seúl; no hay víctimas latinoamericanas

ADVERTENCIA: IMÁGENES MUY FUERTES

Madrid/Ciudad de México, 29 de octubre (SinEmbargo).– Al menos 149 personas han muerto y 79 han resultado heridas en una grave y multitudinaria estampida humana ocurrida durante una fiesta de Halloween en el barrio de Itaewon, en Seúl, la capital de Corea del Sur, según el último balance publicado por Bomberos.

Por su parte, el Presidente Andrés Manuel López Obrador envió su pésame al pueblo surcoreano. “Abrazamos a los familiares y amigos de quienes perdieron la vida o están heridos por la lamentable tragedia en Corea del Sur. Asimismo enviamos nuestra más sincera solidaridad al pueblo y al Gobierno de ese país”, escribió en redes sociales.

Según refleja la prensa surcoreana, el accidente tuvo lugar cuando una multitud se reunió en una calle angosta de unos cuatro metros de ancho, una cuesta abajo al lado del Hotel Hamilton en el centro de Itaewon.

“A las 22:46 horas del 29 de octubre ha habido un accidente por amontonamiento en cerca del Hotel Hamilton”, ha informado previamente la Oficina Central de Desastres y Seguridad del Ministerio del Interior surcoreano. Los servicios de emergencia han recibido al menos 81 llamadas de aviso desde la zona del Hotel Hamilton por dificultades respiratorias desde las 23:30 horas.

Un testigo presencial citado por Yonhap ha explicado que la gente comenzó a salir cerca de las 10:30 horas y 10 minutos más tarde “todo el mundo comenzó a caer de repente y la gente que quedó abajo fue aplastada”. Otras personas presentes han descrito que las personas quedaban amontonadas en “capas” de hasta cinco y seis niveles.

El último dato compartido a las 6:00 horas (hora local) ha elevado en tres los fallecidos respecto al dato de las 4:00 horas, puesto que estas personas han perdido la vida mientras estaban siendo atendidas por los sanitarios. Las autoridades han indicado que la mayoría de los fallecidos eran jóvenes de entorno a los 20 años de edad y que hay extranjeros entre las víctimas.

Entre los heridos, 19 personas se encuentran en estado grave por lo que las autoridades no descartan que el número de fallecidos pueda aumentar en las próximas horas, según recoge la agencia Yonhap.

La Policía Metropolitana de Seúl ha abierto ya una investigación y los Bomberos han activado una respuesta de Nivel Tres a las 23:50 horas y han enviado a personal a la zona, donde se ha instalado ya un hospital de campaña con apoyo del Hospital Nacional Universitario de Seúl, el Hospital Universitario de Kyunghee y el Hospital Universitario de Hanyang.

Al menos 143 vehículos de emergencias entre ambulancias y camiones de Bomberos han sido enviados al lugar junto con 848 profesionales rescatistas. Según la agencia coreana Yonhap, estos efectivos llevaron a cabo el trabajo de búsqueda hasta las 3:00 horas.

Los equipos de Bomberos han trasladado la “dificultad para respirar” que han experimentado a su llegada a la zona, cuando han procedido a practicar maniobras de reanimación cardiopulmonar nada más trasladar los cuerpos a la carretera principal. Los medios locales han reportado que amigos y ciudadanos también han hecho esfuerzos por reanimar a los afectados, ante el gran volumen de víctimas.

Los heridos han sido trasladados al Hospital Universitario de Soonchunhyang, al Centro Médico Nacional, al Hospital Universitario Femenio Ewha de Mokdong, al Hospital Gangbuk Samsung, al Hospital St. Mary de Seúl, al Hospital Universitario de Chungang, al Hospital Nacional Universitario de Seúl y al Hospital de St. Mary de Yeouido. El Hospital Universitario de Soonchunhyang ha instalado un depósito de cadáveres específico para las víctimas.

Comerciantes locales entrevistados por Yonhap locales han explicado que la multitud comenzó a congregarse en la zona durante el día y al caer la noche decenas de miles de personas llenaron las estrechas calles de Itaewon.

El Presidente surcoreano, Yoon Suk Yeol, ha convocado una reunión de emergencia del Centro de Gestión de Crisis de la Presidencia en Yongsan, Seúl. También el Alcalde de Seúl, Oh Se Hoon, ha sido informado y regresa desde Europa tras suspender un viaje en el que tenía programado visitar cuatro países.

La Policía había informado previamente de que esperaba una gran concentración de unas 100 mil personas en la fiesta de Halloween en la que ha ocurrido la tragedia. Los agentes han procedido a cerrar todos los bares y restaurantes cercanos al lugar del accidente desde la 1:00 horas.

COMUNIDAD INTERNACIONAL SE SOLIDARIZA CON COREA DEL SUR

El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha transmitido sus condolencias en su nombre y en el de su esposa, Jill Biden, a todas las familias que han perdido a sus seres queridos en Seúl.

“Sentimos el duelo de la República de Corea y mandamos nuestros mejores deseos para una pronta recuperación de todos aquellos que han resultado heridos. La alianza entre nuestros países nunca ha sido más vital y los lazos entre nuestra población son más fuertes que nunca. Estados Unidos apoya a la República de Core durante estos duros momentos”, reza el comunicado difundido por la Casa Blanca.

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michael, también ha expresado su shock por tantas muertes durante las celebraciones de Halloween. “Mi más sentido pésame para todas las familias y amigos de las víctimas del terrible accidente en Corea del Sur”, ha escrito en su perfil de Twitter. Asimismo, ha deseado que todos los heridos tengan una rápida recuperación y ha afirmado que la Unión Europea está con ellos en solidaridad.

