El Presidente rechaza el cierre de la cuenta de Vicente Fox en X; “está mal”, asegura

Ciudad de México, 29 de noviembre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador opinó esta mañana sobre el supuesto cierre de la cuenta de X del exmandatario, Vicente Fox Quesada, a raíz de la violencia política de género que cometió en contra de Mariana Rodríguez en la red social.

Durante su conferencia de prensa de este miércoles desde Palacio Nacional, Andrés Manuel se posicionó en contra de lo que consideró una “censura” y un acto “contra la libertad de expresión“.

“Está mal, no deben cerrarla. Siempre he estado en contra de la censura, prohibido prohibir, y más cuando se trata de la libertad de expresión”, declaró.

Asimismo, recordó que él se opuso al cierre de la cuenta del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la misma red social durante el 2021 por considerar que sus publicaciones incitaban a la violencia luego de que sus seguidores irrumpieron en el Capitolio estadounidense.

“Cuando cerraron la cuenta del Presidente Trump me opuse, y aquí lo manifesté. No sólo eso, cuando en Twitter el nuevo directivo, Elon Musk llevó a cabo una consulta para ver si le devolvían la cuenta a Donald Trump voté a favor de que le regresaran su cuenta y lo dejé en mi red de manifiesto”, contó.

Respecto a lo publicado por Fox Quesada en la red social en referencia a la influencer y empresaria, Mariana Rodríguez, Andrés Manuel sugirió al exmandatario del Partido Acción Nacional (PAN) que “no lo vuelva a hacer”.

“Uno tiene que aprender a autolimitarse, sí, pero ojalá no lo vuelva a hacer. No, yo no me meto en eso, pero no debe de haber censura. Nada más que entienda que todo eso que hace de manera extravagante, grosera, de manera indebida, pues eso tiene un efecto de búmeran, se regresa y afecta a quien envía un mensaje así o se comporta de esa manera”, concluyó.