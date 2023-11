VIDEO FUERTE: Periodista de ABC de Michoacán es herido de bala en Apatzingán

ADVERTENCIA: IMÁGENES FUERTES

El periodista Maynor Ramírez Arroyo, de 40 años, fue herido con dos balas por un grupo de individuos armados, quienes también lesionaron a otra persona identificada como Juan Manuel “N”, de 38 años.

Ciudad de México, 29 de noviembre (SinEmbargo).- Maynor Ramón Ramírez, reportero del medio ABC de Michoacán, fue víctima de un atentado ayer en la localidad de El Ahuate, en el municipio de Apatzingán, donde sufrió heridas de bala, y se desconoce la gravedad de sus lesiones.

De acuerdo con los informes iniciales, el reportero se encontraba en su propio negocio cuando fue objeto de un tiroteo por parte de individuos armados, quienes lograron impactarlo en dos ocasiones, aproximadamente a las 20:00 horas de ayer, en la intersección de las calles Pino Suárez y Emiliano Zapata, de la colonia Lázaro Cárdenas.

Además de Ramírez Arroyo, de 40 años, otra persona identificada como Juan Manuel “N”, de 38 años, también resultó herida por dos impactos.

Después del atentado, equipos médicos llegaron al lugar para atender al reportero y a la otra persona, aunque se desconoce la gravedad de las heridas.

Por su parte, el medio ABC de Michoacán condenó el hecho en su página de Internet, pues señaló que se “vulnera evidentemente la estabilidad de seguridad en nuestra entidad, particularmente en la región de Tierra Caliente”, y rechazó “cualquier acto intimidatorio, de violencia y amenaza, para tratar de obstaculizar el desempeño de la cobertura informativa, de la libertad de expresión y el derecho social a ser informado”.

“Ante este suceso, ABC de Michoacán espera que la Fiscalía General del Estado actúe en consecuencia, investigue el origen y autoría del atentado y de haga cumplir la Ley. Asimismo, exhortamos a las autoridades en los tres niveles de Gobierno, apliquen políticas eficaces para resguardar y garantizar el libre ejercicio de periodismo y el derecho de los ciudadanos a ser informados”, señaló el medio.

Ayer, cuatro reporteros de Chilpancingo, Guerrero fueron atacados a balazos después de cubrir un hecho de violencia, quienes quedaron heridos y se encuentran en un hospital del mismo municipio.

El ataque se dio frente al 6to Batallón de Infantería del Ejército mexicano, fue al mediodía cuando los reporteros fueron interceptados por motocicilistas, quienes les dispararon.

Los reporteros atacados son Víctor Mateo, Jesús de la Cruz, Óscar Guerrero y Héctor Camacho. Se dedican a cubrir noticias de política, manifestaciones, organizaciones sociales y de nota roja para diferentes agencias periodísticas de la entidad.

Víctor Mateo trabaja en la Agencia de Noticias Guerrero (ANG), Gráfico de Guerrero, y dirige la página Red Guerrero; Jesús de la Cruz labora en Reporte Guerrero; y Óscar Guerrero en la Agencia Cromática de Acapulco y Primer Plano.

El pasado 16 de noviembre, Ismael Villagómez Tapia, fotoperiodista de El Heraldo de Juárez, fue asesinado a balazos en Ciudad Juárez, Chihuahua.

De acuerdo con los reportes, el ataque se registró alrededor de la 1:30 horas en el cruce de Sinaloa y calle 57, en la colonia Francisco Sarabia, cuando el fotoperiodista se encontraba a bordo de un auto gris.

Carlos Manuel Salas, Fiscal de Distrito Zona Norte de Chihuahua, dijo, en una conferencia con medios de comunicación, que de acuerdo con los informes de la familia, Ismael Villagómez estaba trabajando como conductor de taxi privado para la aplicación InDrive.

El pasado 19 de septiembre, la organización no gubernamental (ONG) Artículo 19 reportó 272 agresiones contra periodistas en México durante el primer semestre de 2023, sumando así un total de dos mil 941 ataques en lo que va del sexenio del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con el primer informe semestral de este año por la ONG, titulada Violencia contra la prensa: entre ataques, estigmatización y ausencia del Estado, en México se reporta un sostenimiento de la violencia para representantes de medios de comunicación debido a “una serie de discursos estigmatizantes contra la prensa, catalogándolos como adversarios a la ciudadanía, y de una impunidad y falta de atención a los casos de violencia contra periodistas, tanto del pasado como del presente”.

De las 272 agresiones reportadas en este primer semestre de 2023, 86 de ellas fueron intimidaciones y hostigamiento, cifra equivalente al 25 por ciento del total. Luego sigue el uso ilegítimo del poder público con 61 casos (22.43 por ciento) y amenazas con 49 reportes (18.01 por ciento).

MÁS VIOLENCIA EN APATZINGÁN

El pasado 21 de noviembre, el comandante de la Policía Municipal de Apatzingán, Octavio Miguel López, fue asesinado a balazos en un vehículo particular.

De acuerdo con la versión de testigos, alrededor de las 10:15 horas fue interceptado por hombres armados a bordo de motocicletas, cuando circulaba en su camioneta, sobre la avenida Corregidora.

El funcionario municipal fue hallado al interior de un automóvil marca Volkswagen tipo Bora de color gris. Al momento no portaba insignias de la corporación; sin embargo, fue gracias a una chapa de identificación que pudo darse con su nombre.

A la llegada de los cuerpos de emergencia, el comandante ya no contaba con signos vitales, por lo que la Unidad de Servicios Periciales de la Fiscalía Regional de Apatzingán acudió al sitio para el levantamiento del cadáver.

