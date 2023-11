Parametría: Claudia, adelante con 52% de apoyo, Xóchitl con 25% y Samuel sube a 10%

Sheinbaum cuenta con “una enorme ventaja sobre su principal rival”, aseguró la casa encuestadora.

Ciudad de México, 29 de noviembre (SinEmbargo).- Claudia Sheinbaum Pardo —precandidata presidencial de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM)— mantiene el liderato en las preferencias electorales para los comicios del próximo año, según reveló la casa encuestadora Parametría.

El sondeo más reciente señala que, si bien ha habido un ligero ajuste en las preferencias de voto, la exjefas de Gobierno de la Ciudad de México mantiene “una enorme ventaja sobre su principal rival”, la precandidata del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez Ruiz.

La encuesta de octubre-noviembre de Parametría muestra que Sheinbaum cuenta con un 52 por ciento de apoyo, contra el 25 por ciento que cuenta la precandidata de la coalición opositora integrada por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD).

Asimismo, la empresa encuestadora añade a un tercer contendiente, al Gobernador de Nuevo León Samuel García Sepúlveda quien, abanderando el partido Movimiento Ciudadano (MC), cuenta con el 10 por ciento del respaldo.

Asimismo, un 13 por ciento no cuenta con una preferencia de voto, la cual está repartida de la siguiente forma: seis por ciento por ninguno; cinco por ciento no sabe; y dos por ciento no contestó.

Francisco Abundis, director de Parametría, señaló que la ligera reducción en la ventaja de Sheinbaum se debe probablemente al hecho de que recibió un aumento en el apoyo después del proceso de primarias de Morena en septiembre.

La encuestadora informó que su encuesta comprendió con sondeos a mil 600 personas durante octubre y noviembre de este año, con un margen de error entre el 2.4 y 3.5 puntos porcentuales.

SHEINBAUM LLEVA LA DELANTERA: BUENDÍA & MÁRQUEZ

Claudia Sheinbuam Pardo, precandidata presidencial de Morena, lidera las preferencias electorales de los próximos comicios, según una encuesta realizada por la empresa Buendía & Márquez para El Universal.

De acuerdo con la casa encuestadora, Sheinbaum encabeza la medición por el doble de lo que tiene Xóchitl Gálvez Ruiz, precandidata del Frente Amplio por México, ya que la morenista cuenta con el 48 por ciento de la preferencia, mientras que la panista con el 24 por ciento.

Consulta los resultados de nuestra más reciente encuesta nacional trimestral en vivienda 👇https://t.co/56htDLcmZW pic.twitter.com/lg67sRDQgo — Buendía & Márquez (@buendiaymarquez) November 27, 2023

El resultado de los porcentajes ya suma las coaliciones, pues Morena irá con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y el Frente se conforma por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD).

En tercer lugar se encuentra Samuel García, Gobernador con licencia de Nuevo León, quien será el representante de Movimiento Ciudadano (MC), con el ocho por ciento. Además, el 20 por ciento de las y los encuestados no dio un respuesta sobre su preferencia.