Biden envía carta a AMLO para agradecer esfuerzo de México contra crisis migratoria

El Presidente de EU manifestó estar alegre tras el “éxito” de la reunión entre funcionarios de ambos países que encabezó esta semana López Obrador en el Palacio Nacional.

Ciudad de México, 29 de diciembre (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, envió una carta a su homólogo, el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en agradecimiento por los esfuerzos del Gobierno federal para resolver la crisis migratoria.

Durante su conferencia matutina, el titular del Ejecutivo compartió el documento en el que se establecen las acciones que fueron acordadas entre los funcionarios de ambas naciones esta semana.

“Gracias por recibir a mi equipo ayer en a Ciudad de México. Me alegró mucho enterarme del éxito de la reunión, que se produjo gracias a su liderazgo y compromiso con la visión y los valores que ambos compartimos. Aprecio su firme dirección de reforzar nuestros esfuerzos migratorios conjuntos”, señala el texto.

La misiva del Presidente de EU finaliza con un mensaje de cariño y admiración dirigido al mandatario mexicano y a su esposa, la historiadora Beatriz Gutiérrez Müller.

“Jill y yo les deseamos a usted y a Beatriz un año nuevo muy feliz y saludable”.

Al ser cuestionado sobre las diferencias en la redacción del comunicado conjunto que dieron a conocer la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Casa Blanca, López Obrador aseguró que lo importante es que hubo entendimiento y buena relación entre ambas naciones.

“No, no, no le damos nosotros… ¿importancia? Sí, porque en los hechos, en la realidad es muy buena la relación, estaríamos preocupados si no fuese [así] la relación”, expresó.

Lo anterior, debido a que en uno de los puntos, las autoridades estadounidenses atribuyeron al “declive democrático” el aumento de la migración en el continente, lo cual omitió la Cancillería de México.

“No, no, hemos hablado de que, si hay diferencias entre oposición en Venezuela, hay oposición en Venezuela, interviene Estados Unidos y se genera un conflicto hace 10 años, resulta que ese conflicto todavía lo estamos padeciendo, de eso sí hablamos, vamos a procurar, acordar, dialogar, resolver nuestras diferencias de la mejor forma posible, no alentar los pleitos”, respondió.