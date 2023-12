“El acuerdo es seguir trabajo conjunto”: AMLO sobre EU. Delegación llega el miércoles

Ciudad de México, 22 de diciembre (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó este viernes que la delegación de altos funcionarios del Gobierno de Estados Unidos llegará el próximo miércoles 27 de diciembre al país. La reunión bilateral se llevará a cabo en Palacio Nacional, donde el tema migratorio cubre casi toda la agenda pero no será el único a tratarse, pues también está la economía, el comercio y los posibles avances políticos con respecto a Venezuela y Cuba.

“Platicamos sobre varios temas, lo relacionado con economía, llegamos a la conclusión que nos necesitamos, nos complementamos, somos pueblos vecinos, hermanos, tenemos que mantener la relación comercial, que es la más importante dle mundo, y necesitamos trabajar juntos, lo estamos haciendo”, dijo el mandatario mexicano desde su conferencia de prensa matutina, realizada desde Salina Cruz, en Oaxaca, sobre su llamada del jueves con el Presidente estadounidense Joe Biden.

El Presidente admitió que se presenta una “situación extraordinaria” por el aumento de migrantes en la frontera ente ambos países, sobre todo por la llegada masiva de venezolanos, haitianos, cubanos y ecuatorianos. “Creció el número, y en Piedras Negras, Coahuila, hay muchos migrantes queriendo pasar, esto ha limitado que funcionen los puentes, los pasos, πor esa aduana, pero vamos a ayudar, como siempre hacemos”, añadió.

También señaló que en EU “hay presiones de grupos que están en contra de mexicanos y de migrantes”. “Es sobre todo en esta época de elecciones, pero cada vez están perdiendo más fuerza sus decisiones cada vez más inhumanas”, indicó.

Para discutir estos temas, el Gobierno estadounidense enviará entonces al Canciller Antony Blinken; Alejandro Mayorkas, Secretario de Seguridad Nacional; y Liz Sherwood-Randall, Asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.

“Vamos a reforzar todo lo que podamos para que se mantenga el flujo pero ordenado”, indicó López Obrador. “Ya estamos resolviendo”.

Sobre todo, dijo el mandatario mexicano, la llamada con Biden confirmó “el acuerdo [de] que sigamos trabajando juntos”. “Ya tenemos nosotros una propuesta para reforzar nuestro planes de lo que venimos haciendo. Básicamente, no sólo es contención, a ver si logramos llevar a cabo el plan de desarrollo para pueblos de América Latina y el Caribe”, indicó.

Además, dijo que busca además acuerdos con el Gobierno de EU, de Venezuela y de Cuba: “Queremos también que se atienda las diferencias con cuba, nos gustaría mucho que se abra un diálogo bilateral; con Venezuela se va avanzando, porque se están quitando sanciones, hay acuerdos… están usando la política, que es lo mejor, no la fuerza”, concluyó.

El jueves, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, detalló que los tres funcionarios “se reunirán con el Presidente López Obrador y su equipo para discutir nuevas acciones que se pueden tomar juntos para abordar los desafíos fronterizos actuales”, detalló. Hasta el momento no se sabe en qué fechas es que se dará el encuentro.

El Gobierno de Estados Unidos ha cerrado esta misma semana los pasos ferroviarios en dos ciudades fronterizas de Texas, lo que ha despertado preocupaciones sobre el impacto potencial que ello tendrá sobre el comercio transfronterizo y los consumidores estadounidenses.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus iniciales en inglés) anunció el domingo que suspendería temporalmente las operaciones ferroviarias en Eagle Pass y El Paso desde el lunes. No precisó durante cuánto tiempo.

Transportistas y políticos han criticado la medida, la cual cierra dos de los seis sistemas ferroviarios disponibles entre México y Estados Unidos.

NSC’s John Kirby says President Biden will send Sec. of State Antony Blinken, DHS Sec. Alejandro Mayorkas, and other key advisers to Mexico in the coming days to meet with President Andrés Manuel López Obrador to discuss actions to “address current border challenges.” pic.twitter.com/JixRy85qAP

— The Recount (@therecount) December 21, 2023