El titular de la Sedena de Calderón es ligado a sobornos en el juicio de García Luna

Ciudad de México, 30 de enero (SinEmbargo).- El nombre de Guillermo Galván Galván, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), salió a relucir durante un interrogatorio que realizó la defensa de Genaro García Luna a Óscar Nava Valencia, alias “El Lobo”, un viejo líder del Cártel del Milenio, quien ligó al General con el supuesto pago de sobornos, relató Jesús García, periodista La Opinión que cubre el juicio en Nueva York del exsecretario de Seguridad.

En entrevista en el programa Los Periodistas que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, Jesús García detalló que Florian Miedel, uno de los abogados del exsecretario de seguridad pública, presionó a “El Lobo” sobre por qué motivo no mencionó a Genaro Garcia Luna antes del 2020, cuando se reunió con gente de la DEA para coopera en otros casos.

“La mayor ganancia que logró el día de hoy el abogado de García Luna fue poner un poco en duda y decir ‘cuándo empezaste a hablar de García Luna: te detuvieron, te extraditaron y empezaste a cooperar en 2013 con las autoridades estadounidenses pero entonces no hablaste de él, y entonces por qué no hablaste de él’, y él (el abogado) insistía en esa parte. Los fiscales estaban enfocados en otros criminales y en la ruta de la droga, no necesariamente en corrupción, pero sí menciona a un exsecretario de defensa Guillermo Galván Galván, de Felipe Calderón que habría recibido también un soborno pero nunca especificó de cuánto”, comentó García.