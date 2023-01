“El Lobo” dice en EU que dio 10 millones de dólares a García Luna por droga incautada

-Con información de Jesús García y AP

Nueva York/Ciudad de México, 30 de enero (LaOpinión/SinEmbargo).- Óscar Nava Valencia, alias “El Lobo”, uno de los exlíderes del Cártel del Milenio, aseguró la mañana de este lunes que él pagó personalmente 10 millones de dólares a Genaro García Luna, quien fue Secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, para liberar droga retenida en Manzanillo, Colima, así como para tener protección e información.

A través de su cuenta de Twitter, dio detalles del testimonio de Nava Valencia, quien se presentó hoy como un nuevo testigo cooperante de las autoridades estadounidenses. De acuerdo con el reportero, sus declaraciones conectan los dichos de Sergio Villarreal Barragán, mejor conocido como “El Grande”, un lugarteniente de los Beltrán Leyva que ya habló la semana pasada en contra de García Luna.

Desde el estrado, “El Lobo” afirmó que el pago de los 10 millones de dólares en sobornos habría sido “a cambio de protección e información sobre los rivales”, según dio cuenta también el periodista Alan Feuer, de The New York Times.

“El Lobo” es el cuarto cooperante en rendir testimonio y fue mencionado por Sergio Villarreal Barragán sobre las negociaciones con distintos grupos del narco que pagaban en conjunto a García Luna.

