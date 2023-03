Jucopo, sin acuerdo para elección de consejeros del INE; debe resolverlo este jueves

Ciudad de México, 30 de marzo (SinEmbargo).- La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados no alcanzó un acuerdo en la elección de la nueva Consejera presidenta y tres consejerías más del Instituto Nacional Electoral (INE), por lo que este jueves 30 de marzo tendrán que resolverlo, ya sea por consenso o insaculación.

El Diputado Ignacio Mier Velazco, de Morena, informó que al no alcanzar un consenso los grupos parlamentarios de los distintos partidos políticos, la tarde de este jueves tendrá que quedar la decisión sobre quiénes ocuparán las cuatro vacantes en el INE.

El también coordinador del Grupo Parlamentario de Morena sostuvo que en la reunión de ayer no hubo ningún nombre de las y los aspirantes sobre la mesa. “Estamos como en el cónclave de la sucesión papal: hay humo negro”, dijo.

Por su parte, el Diputado Jorge Álvarez Máynez, coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC), aseveró que “es mejor designar” a las y los nuevos consejeros del INE mediante un acuerdo en la Jucopo que hacerlo por insaculación.

El líder parlamentario de MC consideró que realizar la selección de las y los nuevos consejeros electorales por insaculación sería “un fracaso del Poder Legislativo”.

Asimismo, el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Luis Espinosa Cházaro, indicó que todavía no se ha determinado si la selección de las y los consejeros se hará por insaculación, es decir, como en una tómbola.

No obstante, Espinosa Cházaro insistió en que todavía tienen el día de hoy para lograr acuerdos.

El Comité Técnico de Evaluación entregó el pasado 26 de marzo la quinteta para ocupar la presidencia del INE, así como otra quinteta de mujeres y dos de hombres para las tres vacantes de consejeras y consejeras.

En la lista de seleccionados están Bertha Alcalde Luján, Guadalupe Álvarez, Rebeca Barrera, Zircey Bautista, Arturo Castillo, Naymar Enriquez, Diego Forcada, Arlett Espino, Armando Hernández, Jazibe Hernández, Luis Alberto Hernández, Guadalupe Hinojosa, Rita Bell López, Humberto Mejía, Jorge Montaño, Ernesto Ramos, Netzaí Sandoval, Guadalupe Taddei, Bernardo Valle y Luigui Villegas.

EL PRESIDENTE SUGIERE INSACULACIÓN

"Mi opinión es de que no negocien, como era antes, 'uno para ti, uno para mí, dos para mí'. No. Que se vayan a la insaculación", afirmó. pic.twitter.com/DLtiFNehKd

Ayer, el Presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió esta mañana que los cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) sean elegidos a través de una insaculación o tómbola.

“Mi opinión es que no negocien, como era antes. Uno para ti, otro para ti, dos para mí. No: que se vayan a la insaculación. Es una propuesta muy respetuosa, que no negocien, que no haya cuota y que sea la fortuna, diría Maquiavelo, que es la suerte”, dijo durante la conferencia matutina el pasado miércoles 29 de marzo.