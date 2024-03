Compañerxs, amigos, vecinos y hasta turistas dan último adiós a niña Camila en Taxco

Los hermanos Axel Alejandro, de 21 años, y José Alfredo, de 17, hijos de Ana Rosa, la mujer que fue linchada, siguen hospitalizados con lesiones que no ponen en riesgo su vida.

Por Claudio Viveros Hernández, Alejandro Guerrero, Luis Daniel Nava, Lourdes Chávez, Juan Luis Altamirano

Iguala, Guerrero, 30 de marzo (ElSur).- El desconcierto, coraje y duelo sellaron el viernes de la Semana Santa en Taxco con el velatorio y cortejo fúnebre de la niña Camila, quien el miércoles fue secuestrada y la madrugada del jueves hallada asesinada, y en una reacción tumultuaria tres presuntos responsables fueron golpeados durante casi media hora y causó la muerte de una mujer, ante la mirada de policías estatales y municipales incapaces de aplicar los protocolos de seguridad.

La funeraria Los Ángeles fue desde la tarde del jueves el recinto que alojó a la pequeña Camila, de 8 años de edad, quien fue raptada horas antes cerca de su casa y luego apareció asesinada en un paraje de Zacapalco, lo que devino en una rabia colectiva en la que tres presuntos implicados, una mujer y dos hombres que son sus hijos fueron tundidos a golpes con puñetazos y palos, jaloneos y patadas por una multitud embravecida, que ocasionó la muerte de la mujer señalada y el estado de salud grave de los dos hombres.

A la funeraria ubicada en la avenida Plateros, llegaron 29 niños y niñas de segundo grado de la escuela primaria El Niño Artillero, todos compañeros de la menor. Vestían su uniforme de gala y llevaban una rosa blanca en la mano que uno a uno colocó junto al féretro.

La mayoría de los niños al ver el ataúd, soltaron en llanto, y cuando se nombró a Camila, nuevamente los niños lloraron.

“Gracias, muchas gracias por venir”, le dijo la mamá de Camila a la profesora que acompañó a los niños.

Cerca de los 2 de la tarde de ayer, el párroco de Santa Prisca, Tomás Martínez, llegó al velatorio en el que se hizo una oración por la niña y 45 minutos después partió el cortejo fúnebre con los restos de la pequeña Camila en un ataúd blanco, mientras cientos de personas siguieron atentas el desarrollo del funeral y con la música entonada por una banda de guerra conformada por 65 niños, jóvenes y adultos de los mineros de Taxco.

Por determinación familiar, cientos de personas y familiares acompañaron a la pequeña en un recorrido desde ese velatorio hacia La Garita, el Zócalo, la plazuela de San Juan y el Seguro Social con destino al panteón de Minas Viejas al sur de la ciudad.

El féretro fue cargado por mujeres vestidas de blanco.

En los muros, paredes ventanas del velatorio se mostraron las frases de indignación colectiva: “Asesinos, ni Semana Santa respetan/ Taxco quiere justicia, Taxco está cansado, te lloramos Camila/ todos somos Camila, queremos justicia/ Taxco está cansado de asesinatos/ ayer te buscamos, hoy te lloramos Camila”.

Poco antes de las 3 de la tarde, bajaron el ataúd del velatorio con la pequeña Camila para arrancar la partida del cortejo con dirección hacia el Zócalo y el centro histórico de Taxco en el que cientos de personas los esperaron y recibieron a su paso, entere aplausos y la exigencia de justicia.

El contingente subió varias calles para llegar a Plaza Borda y se hizo una despedida frente a la catedral de Santa Prisca.

En el trayecto, integrantes de colectivos feministas lanzaron gritos de: “justicia, justicia” y “castigo a los asesinos”.

Turistas que acudieron a Taxco a las celebraciones religiosas de Semana Santa condenaron el crimen de la niña y se solidarizaron con la familia, lanzando flores al féretro.

El Zócalo, en Viernes Santo y de duelo, se mostró abarrotado, con la sorpresa de turistas que se encontraron con este acontecimiento nunca antes visto, además de la ola de violencia e inseguridad.

En medio de aplausos y vivas a su paso y los gritos colectivos de “justicia, justicia, justicia”, más la porras intermitentes para la niña Camila, cientos de personas se integraron al luto en los balcones, tiendas, establecimientos, calles y callejones por donde pasó el cortejo.

La caminata terminó alrededor de las 18 horas en el panteón.

Rostros desencajados, llanto y tristeza fue el panorama que enlutó este Viernes Santo en Taxco.

ESTRANGULAN A CAMILA TRAS LLEGAR CON SUS CAPTORES

La niña Camila fue asfixiada alrededor de las 2 de la tarde del miércoles porque el secuestro se les salió de las manos a sus captores, informaron familiares.

Consultados horas antes del sepelio, cercanos a la víctima informaron que la causa del fallecimiento de la menor fue “asfixia por estrangulamiento”, a una hora de haber llegado a la casa de su amiga, cuya mamá la invitó a disfrutar de una alberca inflable que había instalado.

Mientras familiares, vecinos y amigos mantenían un bloqueo en avenida de Los Plateros, en el barrio La Florida, a las 3:30 horas del jueves 28, una camioneta cruzó la vía. Una hora después, a las 4:30 se comunicaron con la mamá de Camila para notificar que tendría que presentarse a la morgue de Iguala.

La Fiscalía informó el jueves que la menor había sido hallada a las 0:00 horas, casi cuatro horas antes.

En referencia al secuestro y feminicidio de Camila, la organización internacional de defensa de los derechos de la infancia, Save the Children México publicó el siguiente mensaje: “Las niñas deben crecer en un país donde se sientan libres y seguras, merecen un país en el que sean protegidas contra toda forma de violencia, con instituciones fuertes y mecanismos eficientes para acceder a la justicia”.

HIJOS DE LA MUJER LINCHADA ESTÁN HOSPITALIZADOS

Los hermanos Axel Alejandro, de 21 años, y José Alfredo, de 17, hijos de Ana Rosa, la mujer que fue linchada en Taxco por su presunta participación en el secuestro y feminicidio de la niña Camila, de ocho años, siguen internados en el hospital general de Iguala, estables y con lesiones que no ponen en riesgo su vida, mientras que hasta este viernes la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó la aprehensión del taxista José Ricardo, por el asesinato de la menor.

Ante versiones de la supuesta muerte de uno de los jóvenes que fueron golpeados por una multitud que pretendía lincharlos, la madrugada del viernes el Gobierno del estado desmintió la versión e informó que los dos están estables sin que su vida esté en riesgo por las lesiones que les ocasionaron pasado el mediodía del jueves.

Se detalló que uno de ellos tiene fractura de cráneo y se esperaba que fuera dado de alta en las próximas horas, mientras que el otro se quedará internado hasta la programación de una cirugía, por una doble fractura que tiene en un brazo.

Según una fuente consultada y un reporte médico, los dos muchachos son hermanos, hijos de Ana Rosa, la mujer que fue golpeada junto a ellos y que poco después murió en las instalaciones del Ministerio Público de Taxco, a causa de las lesiones provocadas por los múltiples golpes que recibió y sin que haya recibido ninguna atención médica en el trayecto custodiada por policías municipales en una patrulla de la corporación.

Ambos están internados en el hospital general Jorge Soberón Acevedo de Iguala, al que llegaron con múltiples contusiones en distintas partes del cuerpo.

Hasta las 19:00 horas de este viernes, otra fuente de la Secretaría de Salud estatal confirmó que la condición de los dos muchachos es estable y fuera de peligro, sin poner en riesgo su vida, y desmintió una versión publicada por un medio local de que uno de ellos tenía muerte cerebral.

Los dos jóvenes y su mamá fueron golpeados con extrema violencia la tarde del jueves afuera de su casa del barrio La Florida, de donde fueron sacados por la fuerza por decenas de hombres y mujeres a 17:00 horas del plantón que mantenían para exigir a las autoridades que fueran detenidos los señalados y enfurecidos por la inacción de las distintas instancias de Gobierno.

Durante casi media hora la masa arremetió a puñetazos, patadas, con palos, tubos, piedras, botellas de vidrio dirigidos a la cabeza, la cara y todo el cuerpo contra la mamá y sus dos hijos a quienes también azotaban contra el piso.

Según fuentes extraoficiales, al momento de que el grupo de personas irrumpió en la casa de Ana Rosa, su hija menor y amiga de Camila ya no estaba ahí, pues desde la tarde del jueves, antes de iniciar el conflicto, se había ido con otro familiar.

Trascendió además que quien sí estaba también en la modesta vivienda ubicada en uno de los típicos callejones de Taxco, era su hija adolescente, pero que a ella los manifestantes no le hicieron daño.

DETIENEN A TAXISTA QUE APARECE EN VIDEOS

La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó la tarde de este viernes la aprehensión de José Ricardo, por el feminicidio de Camila, de ocho años.

Desde el jueves trascendió la detención del chofer esa madrugada en el barrio de Pedro Martín, al sur de Taxco, luego de que el taxi que conducía fue localizado en ese lugar.

En un comunicado de prensa difundido por la Fiscalía estatal a las 3:05 horas, se informa que como parte de la carpeta de investigación por el secuestro y feminicidio de la niña, se dio cumplimiento a la orden de aprehensión en contra de José.

Se indica que fue detenido en Taxco el jueves por policías ministeriales, y posteriormente puesto a disposición del Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del estado que lo requiere.

Indica que de conformidad con el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se

presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad del delito mediante la sentencia emitida por la autoridad judicial.

Además, continúan las indagatorias para esclarecer el feminicidio de Camila, “con el fin de que este hecho no quede impune y el o los presuntos responsables sean llevados ante la justicia”.

Según información que ya habían dado fuentes extraoficiales, José Ricardo, taxista y quien al parecer es pareja de Ana Rosa, fue detenido la madrugada del jueves y habría sido quien confesó el lugar donde fue abandonado el cuerpo de Camila, a orilla de la carretera a Cuernavaca, que fue localizada cerca de las 04:00 horas de ese día.

Según las fuentes, y con base en los videos que fueron difundidos de cámaras de vigilancia en el callejón del barrio de La Florida y en la avenida de Los Plateros, José es el que aparece en las grabaciones con Ana Rosa, cargando un bulto dentro de una bolsa de plástico negro, en el que presuntamente llevarían a Camila ya muerta, y que después mete a la cajuela de su taxi Nissan Sentra rotulado con el número 14, y en el que horas después fue localizado.

Esas grabaciones de las cámaras de vigilancia, algunas instaladas en negocios y casas de los vecinos, ayudaron a ubicar los lugares donde se vio por última vez con vida a Camila, así como identificar a los posibles secuestradores que habrían pedido a la familia el pago de 250 mil pesos por su rescate, y que ayudaron a su localización.

ACTUAN ANTE DESAPARICIÓN DE CAMILA

Este jueves, tras el linchamiento a los presuntos responsables, el Alcalde de Taxco, Mario Figueroa Mundo, reveló que al conocerse la desaparición exigió al Gobierno estatal atender con urgencia el caso, pero que no hubo respuesta inmediata a su petición.

Este viernes, la Gobernadora ofreció que no habrá impunidad, sin mencionar el linchamiento de una mujer inculpada en el secuestro y asesinato de la menor.

Con un mensaje en redes sociales al mediodía, declaró que “como Gobernadora y mujer, pero principalmente como madre, me sensibilizo y condeno enérgicamente el artero crimen del que fue víctima Camila, en el municipio de Taxco, un suceso indignante que no debe repetirse”.

Manifestó que “la vida de cada una de nuestras niñas y niños es sagrada”, y se solidarizó con la familia de Camila y con la población de Taxco.

Aseguró que desde los primeros momentos estuvo pendiente del caso, y que instruyó a la encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno, Anacleta López Vega, “establecer contacto permanente y brindar todo el apoyo necesario a la familia”.

Incluso, dijo que se activó el Protocolo Violeta de manera inmediata una vez que se tuvo conocimiento de la desaparición de Camila, implementando un importante operativo para su localización, y que solicitó a la Fiscalía General del Estado (FGE) garantizar una investigación expedita, pronta y efectiva, en la que se castigue con todo el peso de la ley a los responsables de este cobarde hecho.

Afirmó que continuarán coordinando esfuerzos con las fuerzas federales de seguridad, para garantizar la seguridad de Taxco y toda esa región.

Se sumó al dolor de la familia y amigos, así como de la comunidad taxqueña y guerrerense por la pérdida de la niña de ocho años de edad, “a quienes reafirmo que este Gobierno no va a permitir la impunidad y no descansará hasta llegar hasta las últimas consecuencias. El futuro no se entiende sin justicia y la justicia no se entiende sin paz”.

La mandataria no mencionó el linchamiento de una mujer cuando era detenida junto a otros dos presuntos responsables de crimen que también fueron golpeados con palos, botellas, piedras, patadas y puños, ante las miradas de efectivos de la Policía Estatal, Municipal, Ejército y Guardia Nacional.

La mandataria no mencionó el linchamiento de una mujer cuando era detenida junto a otros dos presuntos responsables de crimen que también fueron golpeados con palos, botellas, piedras, patadas y puños, ante las miradas de efectivos de la Policía Estatal, Municipal, Ejército y Guardia Nacional.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE EL SUR. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.