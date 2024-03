Secretario de Seguridad de Taxco señala a madre de Camila por omisión tras su muerte

Ciudad de México, 29 de marzo (SinEmbargo).- Tras el homicidio de Camila, una niña de ocho años en Taxco, Guerrero, el Secretario de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Protección Civil local, Doroteo Vázquez, destacó que hubo una responsabilidad maternal, ya que dejó salir a la menor sin las medidas de seguridad pertinentes.

Durante una entrevista para Foro TV, el funcionario acusó a la madre de la menor de “omisión de cuidados”, luego de que la niña acudiera a la casa de una conocida, identificada como Ana Rosa, quien terminó en linchamiento junto a otros dos hombres que, presuntamente, están implicados en el caso.

Asimismo, Doroteo Vázquez destacó que desde la noche del miércoles, elementos de seguridad implementaron un dispositivo para dar con el paradero de la menor, tras ser ordenada su búsqueda. Sin embargo, el cuerpo fue encontrado la madrugada de ayer en la carretera Taxco-Cuernavaca.

De acuerdo con los primeros reportes, la niña salió de su casa para jugar con Ana Rosa. Más tarde, la madre de la menor recibió llamadas de extorsión a cambio de una gran suma económica por el rescate de la menor.

Ante los hechos, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero destacó que ya inició las indagatorias correspondientes por el delito de feminicidio, por lo que se espera que un Juez de Control emita las órdenes de aprehensión en contra de los presuntos responsables.

Camila llegó feliz , confió en quien la invitó a nadar. Y luego dicen que no expongamos las escenas del linchamiento de sus agresores y asesinos. No. Esta vez no se me da ser buenita onda …. pic.twitter.com/DBHvLnEFmg

— CLAUDIA es CLAUDIA (@panaclo) March 29, 2024