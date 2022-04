Joven denuncia intento de secuestro por parte de motociclista “aliado” en Ecatepec

Ciudad de México, 30 de abril (SinEmbargo).– En las últimas semanas, grupos de motociclistas empezaron a circular una iniciativa en la cual utilizan un listón morado en su vehículo como señal para mujeres que se pueden acercar a ellos en caso de estar en una vía pública y sin manera de llegar a sus casas o algún lugar seguro.

Sin embargo, el pasado 27 de abril, una usuaria de Facebook denunció que uno de estos motociclistas intentó secuestrarla en el municipio de Ecatepec, en el Estado de México.

La mujer identificada como Alicia Hernández indicó que el conductor se hizo pasar como un “aliado feminista” y le ofreció apoyo para llevarla a su destino ya que ella se había sentido insegura.

“Hoy, aproximadamente a las 07:00 horas, recurrí a tomar mi combi rumbo a San Cristóbal, siempre la tomo en la clínica 76. Una camioneta se estacionó cerca de mí, me alejé mirando una moto más adelante, me dijo que si necesitaba ayuda, me empecé a poner nerviosa, le dije que sí, y al subirme empezó mi infierno”, narró en redes sociales.

De acuerdo con la publicación, el conductor le dijo que una camioneta los venía siguiendo y tomaría la dirección hacia “El Chapulín” para perder su rastro.

Sin embargo, en ese momento la motocicleta se paró y el conductor la empezó a amenazar.

“La moto se paró, me dijo que no hiciera panchos y que me subiera a la camioneta. Luché con todas mis fuerzas, pero un hombre tiene más fuerza. La camioneta ya venía atrás, gracias a dios logré soltarme, estaba muy adolorida porqué me tenía del cuello”, describió la joven.