El mexicano Pato O’Ward, de McLaren, saldrá segundo en el GP de Alabama de IndyCar

Estados Unidos, 30 de abril (EFE).- Pato O’Ward (Arrow McLaren) se quedó este sábado muy cerca de repetir pole en el Honda Indy Grand Prix of Alabama del circuito de Barber, una carrera en la que el español Álex Palou (Chip Ganassi Racing) saldrá en la tercera posición justo por detrás del piloto mexicano.

Tras conseguir la pole en esta carrera de la IndyCar en 2021, O’Ward encabezó la Q3 este sábado hasta que en el último momento le arrebató la primera posición el neerlandés Rinus VeeKay (Ed Carpenter Rancing).

O’Ward, que tuvo el segundo mejor tiempo en su grupo de la Q1 y que fue el más rápido en la Q2, subrayó que su equipo está haciendo “un trabajo fantástico” esta semana y se mostró confiado en sus posibilidades para la carrera del domingo.

El Barber Motorsports Park también es un circuito muy especial para Palou, que el año pasado se convirtió en el primer español en ganar la IndyCar.

Palou consiguió en 2021 en esta carrera en el estado de Alabama (EU) su primera victoria en la IndyCar, lo que abrió el camino para una temporada mágica en la que acabó coronándose como campeón.

Palou superó la Q1 sin mayores problemas con el cuarto mejor tiempo de su grupo y logró el sexto registro en una accidentada Q2 que fue interrumpida con bandera roja debido a una salida de pista de Marcus Ericsson.

Love driving around this place. She’s in the window and will be ready for tomorrows qualifying 😊 @BarberMotorPark

Me encanta esta pista. La nave se siente bien y estará lista para la calificación mañana😈 pic.twitter.com/cflpQQukzu

— Pato O'Ward (@PatricioOWard) April 29, 2022