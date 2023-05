VIDEO: Una falla mecánica en “Superman” de Six Flags deja atrapados a los visitantes

Ciudad de México, 30 de abril (SinEmbargo).- Un juego mecánico de Six Flags México falló este domingo dejando a los usuarios atrapados por más de 30 minutos en el punto más alto del juego.

El “Superman: Último Escape”, una montaña rusa que se encuentra entre las principales atracciones del parque, se descompuso mientras realizaba el recorrido.

Las personas que se encontraban en el juego comenzaron a gritar que los bajaran, y fue hasta varios minutos después que bajaron caminando.

Falla juego mecánico en Six Flags y deja varados en las alturas a usuarios https://t.co/ymUOT0tCkp pic.twitter.com/qdG8gt9y1m

De acuerdo con la información preliminar, el juego registró una falla mecánica que hizo vivir un momento de pánico entre los visitantes del parque de diversiones que se encontraban celebrando a las y los niños.

A través de redes sociales, usuarios difundieron cómo fue que pasaron de un momento divertido a quedarse “atorados” a una altura aproximada de 67 metros cuando se averió.

Debajo del intenso sol y sin que pudieran moverse de sus asientos, lograron reactivar el juego para que pudieran descender

Luego de eso, personal de Six Flags logró reactivar el juego y los afectados fueron bajando de uno en uno, sin reportarse personas lesionadas.

Tras los reportes de fallas en un juego mecánico 🎢 de Six Flags, personal de la Alcaldía estableció comunicación con el parque de diversiones, quien reportó que no hay lesionados y la situación ya está controlada. #Tlalpan #GrandeComoSuGente

Por este hecho, la Alcaldía Tlalpan dio a conocer que estableció comunicación con Six Flags México después de que se reportara la falla en el juego mecánico: “Tras los reportes de fallas en un juego mecánico de Six Flags, personal de la alcaldía estableció comunicación con el parque de diversiones, quien reportó que no hay lesionados y la situación ya está controlada”.