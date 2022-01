VIDEO: Eduin Caz de Grupo Firme denuncia haber sufrido discriminación en Six Flags

El vocalista de Grupo Firme, Eduin Caz, denunció en redes sociales haber sufrido de racismo por parte de un policía del parque de diversiones Six Flags de Estados Unidos.

Por Megan Negrete

Los Ángeles, 5 de enero (LaOpinión).- Una vez más el famoso cantante, Eduin Caz de Grupo Firme se convirtió en tema de conversación en redes sociales después de compartir un par de mensajes en los que denunció ser víctima de racismo por parte de un policía en Estados Unidos.

Ante sus millones de seguidores, el vocalista de Grupo Firme relató los momentos que vivió después de visitar Six Flags del estado de California en Estados Unidos, donde presuntamente fue discriminado por un elemento de seguridad.

Por medio de sus redes sociales, el intérprete de “Algo tranqui”, “Ya supérame” y “El tóxico” contó que durante su visita al parque de diversiones perdió un celular, por lo que se dio a la tarea de buscarlo en compañía de uno de sus asistentes.

Eduin Caz robado y discriminado en Six Flags de California, el vocalista denuncia que al subirse a un juego el aparato cayó, lo localizo, uno de los empleados lo resguardo para investigación y por ser mexicano no se lo quisieron regresar, grandes valores de esta compañía 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/9mkHQK5JGq — Lili Cabañas @Paparazzamx (@lilicabanas) January 5, 2022

Después de buscarlo, Eduin Caz y su compañero encontraron el dispositivo móvil; sin embargo, un elemento de seguridad les dijo que se los entregaría hasta la noche.

En ese tiempo, el nuevo ídolo del género regional mexicano se subió a varias atracciones a pesar que tenía planeado irse antes de esa hora.

Al momento de acudir a recoger el celular, un policía de presunto origen de Estados Unidos le negó la entrega de su dispositivo. El cantante aseguró que esto ocurrió debido a su origen mexicano.

“Me miró y me hizo cara fea”, aseguró el reconocido cantante en sus redes sociales.

Como era de esperarse, la publicación inmediatamente se volvió viral pues cientos de internautas le expresaron su apoyo. Otros le dijeron que hizo mucho teatro para algo tan pequeño.

RENUNCIÓ A SEGUIR BEBIENDO ALCOHOL

Después de que generara preocupación entre sus fans por ingresar de emergencia al hospital, el vocalista de Grupo Firme reveló que hará cambios radicales en su vida para no volverse a enfermar de gravedad.

Fue por medio de algunos videos que el líder de Grupo Firme compartió en sus redes sociales, cómo es que celebró la llegada del 2022, pues fue algo muy difícil para él, ya que gusta de tomar bebidas alcohólicas y en esta ocasión no lo pudo hacer.

Caz fue diagnosticado con una hernia hiatal, y aunque no ha revelado en qué consiste su tratamiento seguramente no puede consumir ningún tipo de irritante, por lo que este año nuevo más a fuerzas que de ganas, el cantante no consumió algo que pudiera afectar su salud.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA OPINIÓN. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.