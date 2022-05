FOTOS: Cientos de ataúdes y estatuas son excavadas en necrópolis de Saqqara, Egipto

Madrid, 30 May. (EuropaPress) – Arqueólogos han desenterrado en la necrópolis de Saqqara 250 ataúdes de madera pintada y un arcón de bronce con 150 estatuas de bronce de antiguas deidades egipcias, datados en dos mil 500 años.

Las estatuas representan a las antiguas deidades egipcias Bastet, Anubis, Osiris, Amunmeen, Isis, Nefertum y Hathor, así como instrumentos utilizados durante los rituales de Isis, como el Sistrum. También se descubrió una estatua sin cabeza muy bien tallada del ingeniero Imhotep.

También se desenterró una colección de ataúdes de madera intactos pintados del período tardío con momias dentro de pozos funerarios junto con amuletos, cajas de madera y estatuas con caras doradas.

Además, también se encontró una estatua pintada por un dúo distinguido que representaba a las deidades Isis y Neftis llorando a los muertos.

The Supreme Council of Antiquities unveiled the discovery of the largest cache of 150 bronze statues, dating back to the Late Period, in the cemetery of the sacred animals in Saqqara. 250 intact coffins containing mummies, which will be on display at The Grand Egyptian Museum. pic.twitter.com/2Pw1jv0CAB

