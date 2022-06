FOTO: Héctor Herrera es recibido por aficionados de Houston Dynamo como una estrella

Por Wilson Flórez

Los Ángeles, 30 de junio (LaOpinión).- A pesar de que las críticas fueron parte de este fichaje, el tratado se mantuvo en pie y Héctor Herrera ya llegó a Estados Unidos para vivir su nueva etapa con el Houston Dynamo. El exfutbolista del Atlético de Madrid será una de las grandes estrellas de la ciudad y los aficionados estadounidenses le dieron un recibimiento especial.

Houston Dynamo midfielder Hector Herrera arrives in Houston to a crowd of fans at the airport. #HoldItDown pic.twitter.com/Px5ZsuJqSP

— Dynamo Theory (@dynamotheory) June 29, 2022