Paleontología misógina: es mentira que los hombres cazaban y las mujeres recolectaban

Estados Unidos, 30 de junio (DW).– Hombres dedicados a la caza y mujeres a la recolección, como división del trabajo en las sociedades forrajeras, es una imagen que no se ajusta a la realidad, pues un 79 por ciento de ellas también realizan labores de caza, indica un estudio que publica Plos One.

La investigación, liderada por Abigail Anderson de la Universidad Seattle Pacific (EU), analizó datos de los últimos cien años sobre 63 sociedades de cazadores-recolectores de América del Norte y del Sur, África, Australia, Asia y la región oceánica.

El análisis de esos los datos muestra que en, al menos, el 79 por ciento de esas sociedades las mujeres cazan, independientemente de su condición de madres, lo que contradice la creencia generalizada de que los hombres cazan exclusivamente y las mujeres recolectan exclusivamente.

EL PARADIGMA DEL HOMBRE CAZADOR Y LA MUJER RECOLECTORA

A lo largo del tiempo se han ido acumulando pruebas arqueológicas que cuestionan el paradigma de hombre cazador, mujer recolectora, con el hallazgo de mujeres enterradas junto a herramientas de caza mayor.

Sin embargo, algunos investigadores han sugerido que el papel de la mujer como cazadora se limitaba al pasado y que en las sociedades de forrajeo más recientes ellas eran solo recolectoras.

