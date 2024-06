Mamá se fue a la luna, obra acerca de la maternidad, la familia y el abandono

La fantasía ayuda a que este relato que aborda aspectos que suelen ser pesados, como el del abandono de una familia, sea amable y tenga momentos divertidos, además de una selección musical de los años 80 que pondrá a varios a bailar en su asiento.

Ciudad de México, 30 de junio (SinEmbargo).- Una noche Catalina, de 11 años, escucha a sus padres discutir, afligida se va a dormir y al despertar descubre que su mamá ya no está, sus dos pequeños hermanos le preguntan por su madre y Cat, como le dicen ellos, les dice que mamá se fue a la luna con la intención de protegerlos, pero ¿Cuánto tiempo podrá durar esta fantasía y cómo será la vida de Cat y de sus hermanos a partir de ese suceso? De esto y más trata Mamá se fue a la luna, obra escrita y dirigida por Clemente Vega que se presenta en el Foro Lucerna y toca temas como la maternidad deseada -y la que no lo es-, el abandono, el papel de la mujer como cuidadora y en especial el de la hermana mayor que se hace cargo de sus hermanos.

Alicia Candelas interpreta a Cat, un personaje que nos lleva por varias etapas de su vida y que muestra una gran sensibilidad y fortaleza al ver por el bienestar de sus hermanos, a pesar de que ella continua siendo una niña.

“Creo que cada vez que la hago [interpretar a Cat] me toca más a mí, internamente, entonces siento que la tengo que defender mil veces más; su historia es obviamente muy conmovedora, pero el hecho de que sea una niña que tiene que crecer para cuidar a sus hermanos me hace querer abrazarla y en el abrazo viene también una cosa de defender el personaje”, compartió Alicia en entrevista a SinEmbargo.

La fantasía ayuda a que este relato que aborda aspectos que suelen ser pesados, como el del abandono de una familia, sea amable y tenga momentos divertidos, además de una selección musical de los años 80 que pondrá a varios a bailar en su asiento.

LA MATERNIDAD DESEADA Y LA QUE NO LO ES

En Mamá se fue a la luna se pone sobre la mesa el papel de la mujer como madre, ¿qué pasaba cuando parecía que no había nada más para las mujeres más que casarse y tener hijos?

“Esta obra se desarrolla en los 80, todavía está más atrás de lo que nosotros pensamos en donde culturalmente a la mujer que es madre se le pide tanto, porque no basta con ser mamá, tienes que ser la mejor mamá y tienes que ser impecable y etcétera, cuando tocamos el tema de una mamá ausente y una mamá que no quiere estar ahí, es incluso muy triste porque lo que uno se imagina como sociedad es que la mamá da todo por sus hijos y que la mamá no hay manera de que no los quiera cerca”, compartió Alicia.

Alicia resalta cómo a una madre que se va de casa se le llama “loca” y hasta “madre desnaturalizada”, ya que se da por hecho que las mujeres deben querer hijos, estar con ellos y aquí entra incluso la salud mental.

“¿Qué pasa cuando una mujer no tiene instinto maternal? Qué pasa cuando una mujer nace con ideas revolucionarias, entonces se encuentra en una sociedad que la lleva a tener hijos y sobre todo una sociedad como los 80 en la que tal vez ni siquiera se lo cuestionaban, era lo que tenían que hacer y darse cuenta de que no la llena y no la hace feliz; pues su único escape es irse a la Luna, eso se toca claramente en esta historia pero tratamos de hacerla lo más ligera posible precisamente para que tampoco se le vea como una villana a la mamá, porque ciertamente en esta historia no lo es”, resaltó la actriz.

Para el personaje de Catalina, Alicia tuvo muy presente el cómo los hermanos mayores imponen e inspiran respeto, si bien, en su caso ella es la hermana menor, sabe de familias grandes por sus padres que tienen muchos hermanos, en donde el hermano o la hermana mayor apoyaba en el cuidado de los menores, incluso con padre presentes y cómo los pequeños los respetaban y respetan.

Respecto a su personaje, Alicia agregó: “Catalina tiene 11 años cuando se empieza a hacer cargo de sus hermanitos, es una niña criando niños y justo sin spoilear el final de la obra, el ver cómo la partida de su mamá mueve toda la historia, toda la historia de Catalina se desarrolla a partir de ese suceso entonces ella no vuelve a ser la misma, ya no vuelve a ser una niña, ya no vuelve, sus pensamientos cambian, la manera en cómo se comporta, etc., y que llegue al punto donde llega de ser una mujer adulta y de decidir que esa historia ya no va a ser su historia también es muy valioso”.

UNA NAVE ESPACIAL Y UN ELENCO CON MUCHO CORAZÓN

La escenografía de la obra tiene una mención espacial ya que a través de varias piezas forman una especia de nave espacial que se va transformando conforme avanza la puesta en escena. Además hay fotografías colgando del techo y colocadas en el suelo, como los restos y los momentos que una familia atesora y que continúan ahí.

“En esta obra tenemos un elenco de como 20 y algo personas en escena, o sea son muchas personas, para una obra es mucha gente y justo ellos son los que se encargan de mover la escenografía que es un poco como una nave espacial, que es la propuesta de nuestro escenógrafo que se llama Antonio Saucedo, que es brillante, y justo creo que es parte del juego, el argumento es que Catalina le dice a sus hermanitos que su mamá se fue a la luna para no decirles que su mamá se fue de la casa y entonces todo viene de la imaginación de los hermanos, la mamá se volvió una astronauta y entonces hay que empezar a imaginar en dónde está y con los marcianos”, señaló Candelas.

“Hay una frase muy bonita de la obra que la abuela dice que todo se acomoda, yo creo que más bien nosotros lo acomodamos, se incluye también en esta escenografía que es de tú arma tu espacio, tú arma tus circunstancias”.

El elenco está compuesto por Alicia Candelas como Catalina; en el papel de Dalena alternan Mónica Bejarano y María Filippini; como la astronauta Fabiola Villalpando y Ana Sofía Cordero; Sebastián Robledo interpreta a Roberto; como Caridad alternan Ketzali Reyes y Marian Guzmán; como Rodolfo Juan Antonio Saldaña; en el papel de Verónica están Carmen Vera y Lupita Martínez; Ernesto García es Rosas; Kaleb Oseguera es Benjamín; como Laura aparecen Gaby Castillejos y Verito García; y como Florencia está Pilar Flores del Valle. El elenco infantil está integrado por Regina Fonseca y Constanza Fonseca. En los Selenitas: Arturo Belmar, Bruno Saga, Ian Galicia y Marián Guzmán; ensamble terrestre: Alexis Lugo, Brandon Calvillo, Fernanda Cuellar y Pamela Rosendo.

Mamá se fue a la Luna se presentará en el Foro Lucerna (C. Lucerna 64, Juárez, Cuauhtémoc, Ciudad de México) con funciones los jueves a las 8:00 pm, hasta el 8 de agosto. Los boletos se pueden adquirir en taquillas y Ticketmaster.

Nancy Chávez https://www.sinembargo.mx/author/nancy-chavez Periodista egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), editora del suplemento Magazine enfocado en cultura, entretenimiento, gastronomía, viajes y temas de actualidad.