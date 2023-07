Burger Fest, el primer festival dedicado a la hamburguesa se celebrará en agosto

Para la primera edición del Burger Fest, Marcello se dio a la tarea de reunir a 25 de sus restaurantes favoritos, que se encargarán de brindarle al público las propuestas que, en los últimos años, han ofrecido una nueva forma de degustar este manjar.

Ciudad de México, 30 de julio (SinEmbargo).- La hamburguesa, el platillo favorito de chicos y grandes, celebrará su primer festival el próximo 12 de agosto en el Forum Hipodromo de las Américas.

La mente detrás del Burger Fest, el primer evento dedicado específicamente a la hamburguesa en la Ciudad de México, es Marcello Lara, guitarrista de Moderatto y una de las personalidades que han tenido oportunidad de participar en Masterchef Celebrity.

En entrevista para SinEmbargo, el músico de 45 años de edad, que también se hace llamar Burger Man, compartió que la idea de organizar el primer Burger Fest en CdMx surgió luego de que lo invitaran a fungir como juez en un concurso de hamburguesas en Monterrey.

“Fue una cosa increíble. Cuando venía en el vuelo de regreso, venía pensando ‘híjole, qué maravilla que tuvieron su Burger Fest pero qué envidia’. Me dio mucha envidia que no hubiera un Burger Fest aquí en la Ciudad de México, entonces empecé a pensar la idea, nos cayó la pandemia y ya no pudimos hacer nada, pero yo empecé a hacer un chorro de cosas como para reunir a toda la comunidad”.

“Ya en 2022 que empezamos a regularizar y entrar a la vida normal, retomé la idea, me acerqué a la gente de Sabor es Polanco, pensando que ellos son gente muy profesional y muy conocedores de cómo se hace un festival porque yo en realidad no tenía ni la más remota idea de cómo se hace un festival de comida, entonces me acerqué con ellos, les planteé la idea, les encantó y nos volvimos socios. De ahí empezamos a trabajar”, añadió”.

Para la primera edición del Burger Fest, Marcello se dio a la tarea de reunir a 25 de sus restaurantes favoritos, que se encargarán de brindarle al público las propuestas que, en los últimos años, han ofrecido una nueva forma de degustar este manjar.

Entre los expositores que se darán cita en la primera edición del Burger Fest se encuentran Soul, Chicago Bernies, Butcher & Sons, La Inmaculada, Bacon Bar, Chazz, We Love Burgers, La Burguesa, Hamburbifería, Cheese, Secret Burger y Fat Burger, entre otros.

En ese sentido Burger Man, explicó a este medio que los asistentes del evento tendrán muchas opciones a elegir, entre las que destacan las versiones originales, preparadas con carne de res, y otras tantas en las que el ingrediente principal se sustituye con pollo, pavo, pescado u otras opciones totalmente veganas.

“Además de la comedera, vamos a tener a varios expositores que van a estar hablando de otro tipo de cosas. Va a haber expositores que hablen de la carne, de cómo preparar la carne para una hamburguesa, de diferentes estilos de hamburguesa para preparar en casa. También vamos a tener por ahí un expositor que hable sobre sustitutos de carne, que es una cosa que yo he estado impulsando mucho debido a que producir la carne al volumen que lo estamos consumiendo hoy en día es insostenible y hace muy mal al medio ambiente”.

¿Y si va alguno que otro perdido al que no le gusten las hamburguesas? Ese no será problema pues además del suculento manjar norteamericano, el Burger Fest contará con otras opciones de comidas como tacos, hot dogs, pizzas y hasta postres.

El costo de los accesos para la primera edición del Burger Fest va desde los 600 pesos para adultos hasta los 300 pesos para menores con un rango de edad de 7 a 17 años; mientras que los niños de 0 a 6 años podrán entrar totalmente gratis.

Las entradas del evento incluyen la degustación de alimentos y, todas las clases y actividades del festival. Cabe aclarar que las bebidas se deberán adquirir por separado.

Los boletos para el Burger Fest se encuentran a la venta a través del sistema de Ticketmaster, en donde se cobrará el cargo por servicio, y en restaurantes participantes.

Eréndira Quintero https://www.sinembargo.mx/author/erendira-quintero La música es mi fuerte. Me la vivo en conciertos y festivales. Escribo sobre entretenimiento y me describo como una auténtica seriéfila. Soy fan del UCM y de las comedias románticas.