Una deliciosa hamburguesa de pork belly semi dulce en Indómita Burger Social Club

Ciudad de México, 27 de noviembre (SinEmbargo).- Indómita Burger Social Club es un espacio con mucha actitud, buena vibra y música para disfrutar de una rica hamburguesa y de arte en sus paredes, como en esta ocasión que cuenta con la exposición “Una lloradita…” del artista mexicano Emmanuel García y para la cual Indómita colaboró con Porcino Cocina & Humo para crear “La cemita dupli”.

Esta es la segunda vez que Emmanuel García presenta su exposición en Indómita, el artista contó que “Una lloradita…” está inspirada en la imagen de una Lulú a la que le cayó agua y empezó a despintarse. En los muros de Indómita Burger Social Club San Rafael, ubicada en Miguel Schultz 7, Col. San Rafael, se puede apreciar la obra de Emmanuel, imágenes vibrantes con dolores que atrapan la atención y que son muestra de la creatividad del artistas. Las Lulús lloronas se presentan en varias técnicas gráficas usadas por García entre ellas dibujo a la tinta directa, grabado en madera y la serigrafía. Estas obras están ala venta para quien se enamore de alguna de ellas y desee llevarlas a casa.

Indómita siempre está sorprendiendo con deliciosos sabores y esta no es la excepción, no hay nada mejor para acompañar el arte de “Una lloradita…” que “La cemita dupli”, resultado de una colaboración con Porcino Cocina & Humo se prepara con bollo cemita fermentado con un poquito de pulque e infusión de anís, totalmente artesanal, rebanadas de pork Belly semi dulce ahumado con cebolla morada caramelizada y romeritos frescos que se acompañan de un rico aderezo cremoso de pápalo quelite y cebollín, ¡una delicia que los amantes de las hamburguesas no se pueden perder!

La hamburguesa es deliciosa y sin duda una gran recomendación para disfrutarla con amigos, la pareja o para tener un momento de delicia, se puede acompañar de una rica cerveza artesanal ya que Indómita Burger Social Club cuenta con opciones muy ricas, además, son muy amables y el servicio es de primera así que si se pregunta qué recomiendan para maridar el resultado será espectacular.

Un dato interesante es que los días 3 y 4 de diciembre habrá una Pop-up de La Duplicadora en Indómita San Rafael, en este espacio se podrán encontrar y adquirir los títulos más representativos de la editorial.

Nancy Chávez https://www.sinembargo.mx/author/nancy-chavez Periodista egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), editora del suplemento Magazine enfocado en cultura, entretenimiento, gastronomía, viajes y temas de actualidad.