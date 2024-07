No hay indicios de enfrentamientos por captura de “El Mayo” y “El Güero”: Presidente

El mandatario mexicano confirmó la profanación de las tumbas de los familiares del narcotraficante Dámaso López Núñez, alias “El Licenciado”, en Sinaloa.

Ciudad de México, 30 de julio (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró la mañana de este martes que “no hay ningún indicio de enfrentamientos” en México derivados de las detenciones de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López; sin embargo, confirmó que se profanaron las tumbas de los familiares del narcotraficante Dámaso López Núñez, alias “El Licenciado”, en Sinaloa.

“Ya se está enviando a más elementos a esa región del país. Sin embargo, no hay hasta ahora, y deseo que eso no suceda, no hay ningún indicio de enfrentamientos. Nada. Esto para tranquilidad de Sinaloa, de Durango, de toda esa región“, dijo durante su conferencia de prensa matutina.

-¿No hay riesgos de que se presente otro hecho así violento, como ha ocurrido en años pasados? -preguntó una reportera desde Palacio Nacional.

-No, no tenemos registro sobre eso. Para que no haya inquietud, si vemos nosotros que pueda haber estos enfrentamientos, vamos a estar informándole a la gente. No creo que pase. Además, no lo deseo -respondió López Obrador.

En su mensaje, también exhortó a la población civil a actuar de manera responsable, pues señaló que como lo más “sagrado” es la vida, hay que cuidarla y protegerla. Estas declaraciones las dio luego de que fuera cuestionado sobre la profanación de las tumbas de los familiares de “El Licenciado”.

“Y sí se dio este caso al que haces mención de la profanación de las tumbas, pero no hay más que eso. Se está haciendo la investigación correspondiente”, reveló el mandatario frente a las y los representantes de los medios de comunicación.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa comunicó este martes que inició una investigación de oficio por la destrucción de las tumbas referidas, que se ubican en el panteón de la sindicatura de El Dorado.

“La Fiscalía inició investigación de oficio por la destrucción de una tumba y sustracción de restos humanos en un panteón de la sindicatura de El Dorado. Hasta el momento nadie ha presentado reporte o denuncia”, escribió en su cuenta de X, antes Twitter.

Luego de que profanaron la capilla familiar del exmiembro del Cártel de Sinaloa, Dámaso López “El Licenciado”, @lopezobrador_ aseguró que no hay indicios de enfrentamientos en Sinaloa. pic.twitter.com/l9y45va9IN — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) July 30, 2024

Por otro lado, el Presidente de México compartió que el Gobierno mexicano sigue a la espera de más información por parte de las autoridades estadounidenses sobre la detención de Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”, e Ismael “El Mayo” Zambada.

“Estamos también esperando informes del Gobierno de Estados Unidos para que no haya especulación, conjeturas; sino que se sepa a ciencia cierta qué fue lo que sucedió, cómo fue que llegaron estos dos personajes a Estados Unidos, a El Paso”, aclaró.

“Ya nos informaron que tenían pláticas con el Gobierno de Estados Unidos, Guzmán López, que tenía pláticas con ellos, que quería entregarse. Eso es lo que el Gobierno de Estados Unidos está sosteniendo y que no sabían que se iba a entregar también o que iba en el avión el señor [Ismael] Zambada. Eso es lo que dice el Gobierno de Estados Unidos”, agregó el Jefe del Ejecutivo federal.

A su vez, sostuvo que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) investigan más detalles sobre el avión o los aviones en los que se transportaron los narcotraficantes.

#FiscaliaSinaloa inició investigación de oficio por la destrucción de una tumba y sustracción de restos humanos en un panteón de la sindicatura de Eldorado. Hasta el momento nadie ha presentado reporte o denuncia. — Fiscalía Sinaloa (@FiscaliaSinaloa) July 30, 2024

“El abogado del señor [Ismael] Zambada dice que lo sometieron. ¿En dónde? ¿Quiénes? Se necesita conocer todo esto; si participaron en territorio mexicano agentes del Gobierno de Estados Unidos, de las agencias. Estamos absolutamente seguros de que no participaron integrantes de las Fuerzas Armadas de México, pero necesitamos tener más información y hablar con la verdad. Estamos seguros de que cuando ellos tengan ya todos los elementos, los van a informar y los vamos a dar a conocer a ustedes”, declaró el político tabasqueño.

Por último, indicó que el Gobierno federal está pendiente de la posible violencia que pueda desatarse en Sinaloa y los estados colindantes, a raíz de la captura de Zambada y Guzmán López; pero que confía en el accionar responsable de la ciudadanía.

“No tengo el dato preciso, pero sí estamos pendientes. No hay nada extraño, excepcional en toda la región y yo espero que no tengamos ningún problema porque confío mucho en la responsabilidad de todos, la responsabilidad de la gente. Además, cuidar a la familia y cuidar a los semejantes, al prójimo. La gente no tiene ninguna responsabilidad en estos asuntos. Además, cuidar a Durango, a Nayarit, a Sinaloa, a Tabasco, a Campeche; cuidar a nuestros estados; cuidar a la tierra que nos vio nacer; y cuidar a nuestro querido México, a nuestra Patria”, concluyó.

EU AFIRMA QUE NO SABÍA

Las agencias y las fuerzas de seguridad de Estados Unidos aseguraron en un reporte al Gobierno mexicano que desconocían que los capos del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López, viajaran a bordo del avión que finalmente aterrizó en las afueras de El Paso, donde fueron arrestados.

Las fuerzas del orden de Estados Unidos precisaron que “el vuelo aterrizó en Santa Teresa aproximadamente a las 4:24pm justo a las afueras de El Paso, Texas. El vuelo no fue planeado por agencia estadounidense alguna”, comentó ayer Rosa Icela Rodríguez, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal, en la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Las autoridades de Estados Unidos llegaron a la aeronave una vez habiendo aterrizado en Santa Teresa: había dos pasajeros, los detuvieron. El Gobierno mexicano fue notificado en cuanto se confirmó que tanto Joaquín Guzmán López como Ismael Zambada García eran los dos pasajeros en la aeronave. En particular, una vez confirmada la identidad, la Embajada [de EU] se comunicó inmediatamente con autoridades del Gobierno de México y se enviaron fotografías de los sospechosos al Gabinete de Seguridad”, detalló Rosa Icela.

Rodríguez Velázquez añadió que la información venía directamente del informe que la Embajada de Estados Unidos entregó al Gobierno de López Obrador el pasado sábado.

Las fuerzas del orden de EU, aseveró, les dijeron que “fueron informadas en varias ocasiones previas que Joaquín Guzmán López estaba considerando rendirse ante las autoridades estadounidenses. Sin embargo, nunca había concretado dicha intención”.