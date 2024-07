El Presidente pide evitar violencia en Venezuela; reprocha injerencismo en elecciones

Ciudad de México, 30 de julio (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió este martes evitar la violencia en Venezuela tras la celebración de las elecciones en donde resultó ganador Nicolás Maduro, según el Consejo Nacional Electoral (CNE), y criticó a organismos internacionales y gobiernos por intervenir en el proceso. “¿Qué se tienen que estar metiendo en asuntos de otros países? ¿Por qué el injerencismo?”, cuestionó.

“Yo pienso que debemos todos ayudar a que no haya violencia. Lo que se manifestó el domingo, el día de la elección, que todos los venezolanos actuaron de manera responsable. No hubo violencia y seguir exhortando a eso, convocando a la no violencia. Desde luego pueden haber protestas, pero pacíficas. No queremos la confrontación. No queremos que se siga enfrentando nuestro hermano pueblo venezolano y que se espere el resultado”, sostuvo el Presidente.