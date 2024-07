El nadador mexicano Miguel de Lara es eliminado en las semifinales de 200m pecho

El mexicano logró un tiempo de 2:11.28 minutos, dos milésimas más que su eliminatoria previa, por lo que no pudo mejorar su marca en los 200m pecho: sin embargo, el oro se lo llevó Léon Marchand.

Ciudad de México, 30 de julio (SinEmbargo).- El nadador mexicano Miguel de Lara tuvo su última participación en los Juegos Olímpicos de París 2024, luego de competir en la primera semifinal de 200 metros pecho de natación y quedar en el octavo lugar, de la posición 16 de la lista.

El oriundo de Coahuila logró su pase en esta clasificación tras la falta del atleta Arno Kamminga, quien se retiró de la prueba por una lesión; sin embargo, Miguel, que quedó en el lugar 17 de los preliminares, ocupó su lugar en el heat eliminatorio para que México tuviera representación en semifinales de natación después de 20 años.

A pesar de sus escuerzos, de Lara falló al competir junto a otras delegaciones al quedar en el octavo lugar, posición 16 de la tabla general de la prueba, quedando por debajo del australiano Zac Stubblety-Cook, que terminó en primer lugar de su grupo.

¡Gran esfuerzo! El mexicano Miguel de Lara, cierra su participación en la natación de Paris, luego de posicionarse en el octavo lugar de su heat y 16 general de la semifinal de 200m pecho varonil con un tiempo de 2:11.28 minutos. Los ocho más rápidos se clasifican a la final.

El mexicano logró un tiempo de 2:11.28 minutos, dos milésimas más que su eliminatoria previa, por lo que no pudo mejorar su marca en los 200m pecho. Sin embargo, el ganador definitivo de la ronda fue el atleta favorito Léon Marchand al llevarse el oro con un tiempo récord de 2:08.11 minutos.

“¡Gran esfuerzo! El mexicano Miguel de Lara, cierra su participación en la natación de Paris, luego de posicionarse en el octavo lugar de su heat y 16 general de la semifinal de 200m pecho varonil. Los ocho más rápidos se clasifican a la final”, escribió la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte en México (Conade).

A pesar de sus esfuerzos, el nadador mexicano le dio al tricolor la oportunidad de registrar la primera semifinal de un mexicano en la natación olímpica, después de lo que logró Juan José Veloz en Atenas 2004. Más temprano, Jorge Iga quedó fuera en su respectivo heat, en los 100 metros libres, ubicándose en el séptimo puesto.

Anteriormente, Miguel de Lara fue descalificado en su otra prueba de 100 metros pecho por una patada de tiburón, hecho que condenó hace unos días en los Juego de París 2024.

"No me habían descalificado desde los 12 años y no entiendo por qué" 😳 Miguel de Lara desconoce la razón por la que lo descalificaron en los 100 metros pecho de #Paris2024

De acuerdo con los resultados, el coahuilense tocó la pared milésimas de segundo después del islandés Anton McKee, quien terminó en el primer sitio, pero al salir de la piscina de la Arena De la Défense se enteró que había sido descalificado.

“Estoy molesto porque no tengo idea del por qué lo hicieron”, dijo de Lara a The Associated Press. “No me descalificaban en una competencia desde que tenía 12 años. Repaso la prueba en mi cabeza y, por más que lo intento, no lo entiendo”.

El mexicano fue el único competidor en ser descalificado en su prueba, luego de ser el noveno mexicano en competir en los 100 metros pecho en unos Juegos Olímpicos y el primero desde Alfredo Rodríguez, quien lo hizo en Sydney 2000.

“Todo lo que podía salir mal está saliendo mal”, dijo molesto el competidor. “Además de esto, no hay aires (acondicionados) en la villa olímpica, tengo piquetes de mosquitos en toda la cara y no he podido dormido bien”.