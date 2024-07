PERFIL¬ Prisca Awiti nació en Londres, pero lucha por México, la tierra de su mamá

Prisca Awiti Alcar comenzó a practicar el judo a los ocho años por influencia de su hermano Philip, un atleta de alto rendimiento que participó en tres mundiales con los colores británicos. “Mi hermano grande, mi hermano mayor fue el que empezó la familia de judo porque yo tengo cuatro hermanos y todos están en judo, mi hermano mayor empezó y pues seguí sus pasos”, expresó.

Ciudad de México, 30 de julio (SinEmbargo).– “Mi mamá es mexicana, de León, Guanajuato. Para que todos sepan, lo tengo en la sangre. En 2017, cuando decidí representar a México, fue una decisión muy fácil”, comentó la judoca Prisca Awiti Alcaraz a la periodista Katy López días antes de su participación en los Juegos de París, en los que hizo historia como la primera mexicana en obtener una presea, plata, en esta disciplina.

“No me la creo todavía que soy una medallista olímpica. Estoy orgullosa y feliz. No pudo ser el oro, pero estoy contenta con mis peleas”, dijo Awiti Alcaraz a Associated Press. “Es un orgullo hacer historia. No sólo para mí, sino para el equipo y el país”.

Nacida en Londrés, de madre mexicana y padre keniano, Prisca Awiti Alcaraz, de 28 años, ha representado a México precisamente desde 2017. “En México yo he encontrado alegría, creo que aquí luchan con su corazón y lo hacen por su país. Es algo que me ha encantado de aquí, porque lo hacen en los combates, entrenamientos y en todo lo demás. No es por dinero u otra razón externa, sino porque quieren ver el país mejorar; es algo que me ha ayudado mucho porque de donde yo vengo te ven como un número. Aquí sentí un fuego en el corazón de que queremos mejorar y hacer bien”, señaló en una en una entrevista a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

Awiti Alcaraz fue, por ejemplo, medalla de bronce en los Panamericanos de Santiago de Chile en 2023 en esta categoría. Y, de hecho, estos fueron sus segundos Juegos Olímpicos luego de combatir en 2020, en Tokio. “En los Panamericanos no fue oro porque se enfermó con gripa y tenía fiebre y así compitió y pudo ganar medalla, pero sino se enferma pudo ser mejor”, comentó a la AP el entrenador del equipo mexicano, el cubano Jorge Luis Atencio.

Lo cierto es que ella misma reconoce que tiene una conexión con la tierra de su madre, la cual conoció a sus meses de vida.

“Mis papás viven en Londres y todos mis amigos dicen que cuando entras a mi casa, entras a México, entonces siempre ha vivido esa parte de México dentro de mí, entonces fue una decisión muy fácil para mí”, expresó Awiti Alcaraz a la periodista Katy López.

En su plática con la Conade dio más detalles de ese vínculo con su tierra materna: "En México yo he encontrado alegría, creo que aquí luchan con su corazón y lo hacen por su país. Es algo que me ha encantado de aquí, porque lo hacen en los combates, entrenamientos y en todo lo demás. No es por dinero u otra razón externa, sino porque quieren ver el país mejorar; es algo que me ha ayudado mucho porque de donde yo vengo te ven como un número. Aquí sentí un fuego en el corazón de que queremos mejorar y hacer bien.

“La primera vez que fui a México tenía seis meses de edad, entonces casi cada año, cada dos años, íbamos de vacaciones, entonces estoy muy cercana a mi familia mexicana”, compartió Prisca, en junio de 2023, al medio Todo, Menos Fútbol. En esa plática indicó que ella practicaba en un principio gimnasia, incluso integró una selección sub-12 de su tierra natal. “No pude continuar eso por mi altura y mi hermano ya estaba haciendo judo, entonces seguí a mi hermano y aquí estoy”.

Awiti Alcaraz obtuvo el martes la medalla olímpica de plata en la categoría de -63 kilogramos de los Juegos de París y le dio a México su primer presea en la historia de esta disciplina. Perdió por ippon ante la eslovena Andreja Leski en la final realizada en la Arena del Campo de Marte y se conformó con la medalla de plata.

La medalla es la segunda para México en París 2024. El equipo de mujeres en tiro con arco había ganado previamente un bronce. “En México las mujeres estamos fuertes, tenemos mucho talento”, expresó la judoca de 28 años a la AP. “No creo que esta sea la última medalla en estos Juegos”.

-Con información de AP