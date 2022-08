“Si tocan a uno, nos tocan a todos”: “Alito”; llama a Va por México a cerrar filas

Alejandro Moreno precisó que si tocan a uno de los políticos o partidos de la alianza Va por México, “tocan a todos y responderemos todos con acciones colectivas, legislativas y partidistas”.

Ciudad de México , 30 de agosto (SinEmbargo).– Alejandro Moreno Cárdenas, conocido como “Alito”, aseguró que los legisladores de la coalición Va por México cerrarán filas en el periodo ordinario de sesiones del Congreso.

“Aquí vamos a estar, firmes y de pie, dando la cara por México”, afirmó el presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), al participar en la Reunión Plenaria de la coalición legislativa Va por México y al considerar que la Cámara de Diputados será el centro neurálgico de la embestida del Gobierno federal a la alianza.

En su caso, adelantó que los enfrentará de frente, con la razón y la Constitución. “Llegó la hora de México, de tomar las decisiones más importantes para el país; de cerrar filas”, aseguró.

¡A México se le defiende hasta con la vida! pic.twitter.com/0PvrmbFHww — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) August 30, 2022

En un evento en el que participaron también los dirigentes nacionales del PAN y del PRD, Marko Cortés y Jesús Zambrano, así como los coordinadores parlamentarios de los tres partidos, el líder nacional del PRI agregó que “no sólo es cerrar filas; hay que pensar en el país, ver hacia adelante”, y llamó a ver por lo que es vital para las familias mexicanas: mejorar su calidad de vida.

Desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, dijo que el Gobierno amaga a los legisladores de oposición porque han rechazado categóricamente su reforma electoral y la militarización de la Guardia Nacional. Expresó su reconocimiento a los integrantes de los grupos parlamentarios del PRI, del PAN y del PRD, porque “no se doblan y no se amedrentan”, aun cuando “no es fácil enfrentar al poder”.

“Ustedes lo saben. No es fácil, pero aquí estamos, firmes y de pie. Dignos, con carácter y voluntad. Y que le quede claro al gobierno: a nosotros, ni nos asustan ni nos amedrentan. Aquí vamos a estar, firmes y de pie, dando la cara por México”, agregó.

Denunció que el Gobierno federal “ha dado toda clase de señales de que intervendrá pública, abierta, ilegal y descaradamente en el proceso electoral del próximo año, y es claro, no somos ingenuos, ustedes saben que no van a querer entregar el poder, que quieren quedarse aquí, que quieren perpetuarse en el poder. Y no lo podemos permitir”.

El líder nacional del tricolor señaló que la primera acción legislativa de Va por México, será defender a quienes representan: al pueblo de México, a los mexicanos, y no al Gobierno o al Presidente.

“Si tocan a uno, nos tocan a todos, y no van a poder con la coalición Va por México, ya que no podemos permitir la persecución política, que se difame y se calumnie, pero más aún, no podemos permitir que se rompa el régimen democrático, el equilibrio de poderes y el respeto a quien piensa distinto”, destacó.

Alejandro Moreno precisó además que “si tocan a uno, responderemos todos con acciones colectivas, legislativas y partidistas, atendiendo funciones propias de nuestro encargo, que son las de denunciar al poder, fiscalizarlo y exigirle rendición de cuentas”.

Expuso que la decisión de violar la Constitución y las leyes que obstaculicen sus órdenes, sus deseos, incluso sus caprichos, la transgresión al Estado de derecho y el imperio de la ley, dimana de la propia postura del Presidente de la República.

“El Ejecutivo pone el ejemplo y sus seguidores se sienten con la autorización de quebrantar el marco jurídico con cualquier pretexto o por una justificación ideológica. Los objetivos son destruir la coalición Va por México”, puntualizó.