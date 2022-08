Azteca, CitiBanamex, BanCoppel, BBVA y Banorte, los bancos con más quejas por fraude

La Condusef informó que de enero a marzo se registraron un total de 979 mil quejas contra bancos por posible fraude.

Ciudad de México, 30 de agosto (SinEmbargo).- La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) dio a conocer este martes que Banco Azteca, Banamex, BBVA, Bancoppel y HSBC son las instituciones bancarias con el mayor número de reclamaciones por posible fraude.

Mediante un comunicado, la Condusef mostró que de enero a marzo de 2022 se registraron un total de 979 quejas por posible fraude.

A detalle, informó que Banco Azteca concentró 341 mil 599 de quejas, mientras que Banamex registró 212 mil 348, BBVA, 176 mil 293, Bancoppel obtuvo 138 mil 414 y HSBC, 119 mil 101.

#Comunicado En el #BEF: https://t.co/52YmWfaACa encuentra información de productos y servicios que ofrecen las instituciones financieras, sus comisiones, sanciones administrativas, entre otros elementos que te ayuden a tomar mejores decisiones. Más aquí: https://t.co/CL5tiq9vOl pic.twitter.com/NjwWdJ7b31 — CONDUSEF (@CondusefMX) August 30, 2022

De acuerdo con la Condusef, el número de quejas por posible fraude registrado en el primer trimestre del 2022 es cinco por ciento menor a lo registrado que en el mismo periodo del 2021.

Mencionó que las principales causas de reclamación consideradas para posible fraude son: apertura de caja sin autorización, apertura de cuenta no solicitada ni autorizada por el usuario, cargos no reconocidos en la cuenta, consumos no reconocidos y cheque pagado no reconocido por el titular.

Además, la Condusef indicpo que durante el periodo de análisis, se presentaron 34 reclamaciones a Bancos por cada 10 mil contratos. Los menores índices fueron para BBVA (22) y Banco Santander (29) y los más elevados para Inbursa (56) y Scotiabank (54).