Presidente dice que pensó adquirir 51% de acciones de Banamex, pero ya no hay tiempo

Los inversionistas mexicanos son quienes tendrán prioridad en la venta de Banamex, aseguró el Presidente, quien además anunció que hay avances en dicho proceso.

Ciudad de México, 17 de agosto (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló este miércoles que su Gobierno evaluó la posibilidad de adquirir el 51 por ciento de las acciones de Banamex.

Sin embargo, el mandatario explicó que no se llevó a cabo debido a que ya está por concluir su mandato, pues dijo que participar en una operación de esa magnitud requiere tiempo “para dejar consolidado un banco mixto, con participación mayoritaria del Gobierno”.

“Pensamos en la posibilidad de que el estado fuese dueño del 51 por ciento de las acciones y el 49 en manos de particulares […] Ya participar en algo así requiere de más tiempo […] tendríamos que convocar a inversionistas nacionales, hacer una serie de cambios y también, imagínense cómo se iban a poner los conservadores, si de por sí están muy rabiosos. Irritables”, señaló en su rueda de prensa diaria.

El Jefe del Ejecutivo federal destacó que su prioridad es dejar consolidado el Banco del Bienestar con una operación del 100 por ciento para entregar recursos a la población, principalmente la que habita en zonas rurales.

Sobre los inversionistas, López Obrador comentó que serán mexicanos los que tengan preferencia en la venta de Banamex. Además, anunció que hay avances en dicho proceso.

“Se está avanzando, es muy bueno para el país porque ya aceptaron los que están vendiendo, en este caso Citigroup, aceptan que tengan preferencia los inversionistas mexicanos. Fue una de las sugerencias nuestras, que ese banco quede en manos de inversionistas mexicanos, Banamex”.

López Obrador aclaró que lo anterior no se trató de una obligación, sino de una “recomendación atenta” y que se solicitó debido a la historia del banco en el país. Y agregó que también pidió a Citigroup que no se despida a trabajadores.

De igual forma, el Presidente dijo que después de conversar con la presidenta del Consejo de Citigroup, Jane Fraser, la compañía se encuentra abierta, “en buen plan”.

“Nada más tengamos en cuenta que si se trata de bancos privados extranjeros, las utilidades no se quedan en México, no se reinvierte en el país. Eso es el colmo porque no sólo son altos cobros de intermediación, de comisiones, sino que las utilidades no se reinvierten en México, por eso queremos que el banco se quede en nuestro país, desde luego todo esto de manera respetuosa, porque se trata de una operación entre particulares, pero va bien”.

Citibanamex es el tercer mayor banco del sistema bancario nacional con el 12.9 por ciento de los depósitos y el segundo en tarjetas de crédito, según datos de la agencia Moody’s.

El pasado 13 de enero se anunció dicha venta, la cual incluirá la banca comercial y minorista, con más de mil 200 sucursales de Banamex, sus 23 millones de clientes y la colección de patrimonio artístico. Manuel Romo, director general de Citibanamex, estimó que el proceso dure dos años.

¿QUIÉNES SE PERFILAN PARA COMPRAR BANAMEX?

Han pasado ocho meses desde que Citigroup anunció que vendería su banca minorista en México, “como parte de su nueva visión estratégica”, y los compradores ya se han perfilado. Los negocios de banca de consumo y banca empresarial de Citi, que se concentran en Banamex, están en la mira de tres de los hombres más ricos del país: Carlos Slim, Germán Larrea y Carlos Hank González.

Además de los multimillonarios, la Banca Mifel, dirigida por Daniel Becker –actual presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM)–, es la otra parte interesada en adquirir Banamex. Antes de que se perfilaran estos cuatro finalistas para la compra, bancas como la de Santander, Banco Azteca, Scotiabank, Banca Serfín y hasta la firma de criptomonedas Isatek mostraron su interés.

De acuerdo con fuentes consultadas por Bloomberg, la carrera por la compra de Banamex podría atraer ofertas de entre siete mil y ocho mil millones de dólares a medida que se ha reducido el número de postores, que el proceso de venta continúa y las ofertas por la unidad continúan en un aura de misterio sin saber por cuánto se intercambiará la banca minorista de Citi.

El Grupo Financiero Banamex-Accival fue adquirido en su totalidad 2001 por Citigroup. Posteriormente, se fusionó a las empresas subsidiarias de Grupo Financiero Citibank, fundándose el Grupo Financiero Banamex. En 2016, Banamex anunció que comenzaría a operar bajo el nombre Citibanamex.

En ese sentido, en febrero (a un mes del anuncio de la venta), Citigroup estimó que la venta de Banamex tardará unos dos años ante el “interés” de los compradores y los trámites regulatorios. Meses después, en junio, con la reducción de los posibles compradores, el grupo financiero estadounidense comentó que la venta podría concretarse para enero de 2023.

Hasta ahora, los posibles compradores están caracterizados por ser parte de la lista de magnates mexicanos.

-Con información de Valeria González Cervantes y Europa Press