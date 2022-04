Citi acumula compradores de Banamex e inicia diálogos para concretar la operación

Ciudad de México, 16 de abril (SinEmbargo).- A cuatro meses de que Citigroup diera a conocer la venta de Banamex, se anunció que ya mantienen conversaciones con los interesados, entre los que se perfilan más de seis potenciales compradores.

Mark Mason, director de finanzas de Citi, anunció que están en pláticas con los posibles compradores de Banamex en México, y aunque adelantó que el proceso tardará ya que es una gran operación financiera, aseguró que hay progreso.

De acuerdo con la agencia Reuters, Mason opinó que los acontecimientos geopolíticos más recientes podrían hacer más atractiva la compra de la franquicia que en enero, cuando Citigroup anunció la venta de Banamex.

