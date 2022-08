El PAN y oposición tienen que romper monopolio a Morena rumbo a 2024: Damián Zepeda

El Senador Damián Zepeda, quien en diversas ocasiones ha expresado su rechazo por la alianza que el PAN, su partido, mantiene con el PRI, indicó en entrevista que el blanquiazul debe trabajar en un plan de cambio que no planteé regresar a un pasado que ya fue rechazado por la sociedad.

Ciudad de México, 30 de agosto (SinEmbargo).- El Partido Acción Nacional (PAN) y los partidos de oposición deben hacer un planteamiento de cambio, el cual les permita romper con el monopolio de Morena rumbo a las elecciones presidenciales de 2024, afirmó el Senador panista Damián Zepeda.

“No sólo en el PAN, sino en la oposición tenemos que romper el molde, romperle el monopolio a Morena, salir a la calle, mostrar nuestros perfiles ir por todo el país, juntos, separados, debatir ideas, pero sin miedo a esta confrontación de ideas”, afirmó el legislador en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire.

El Senador Damián Zepeda expresó su inconformidad porque el PAN se haya aliado con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), pues dijo, éste representa valores opuestos a los del blanquiazul.

“Yo no comparto, abiertamente lo he dicho, la alianza PAN-PRI, creo que el PRI no representa lo que el PAN está planteando de cara al futuro […] Me parece que más allá de las personas no compartimos historia ni visión de gobierno y me parece una incongruencia esta alianza, como instituto político le ha hecho daño al país y creo que hay un rechazo ciudadano”.

Damián Zepeda indicó que el blanquiazul debe trabajar en un plan de cambio que no planteé regresar a un pasado que ya fue rechazado por la sociedad, pues de lo contrario, seguirá perdiendo presencia en territorio nacional.

“Me parece que el PAN tendría que hacer un planteamiento de cambio, que no planteé regresar al pasado que ya fue rechazado por la sociedad, sino más bien una aceptación de que había cosas que mejorar, tomar del pasado lo bueno y hacer un planteamiento a futuro partiendo que desde nuestra visión Morena ha resultado un fracaso en el gobierno, hoy no lo veo y eso no has llevado a pasar de 12 gobiernos estatales a cinco”.

El Senador panista aseguró que es complicado generar confianza entre las personas cuando se va acompañado de un partido que provoca rechazo entre la sociedad en general.

“Creo que es muy difícil generar credibilidad y esperanza en los ciudadanos cuando vas abrazado de algo que ha sido claramente rechazado, por eso creo que el PAN para generar esa credibilidad debe salirse de la caja, debe romper el molde, diferenciarse no sólo del Gobierno sino de la política en general”.

Finalmente, el Senador Zepeda afirmó que pese a las trabas que existen dentro del partido presentará de manera formal su candidatura a la presidencia de la República cuando los tiempos lo permitan.

“El día que se abra la inscripción para la candidatura a la presidencia de la República por el PAN yo me voy a registrar y eso no depende más que de la decisión de un servidor y el respaldo que pueda tener de la militancia, la ciudadanía y no de una dirigencia”.

El día de ayer, la Senadora panista Lilly Tellez reveló sus intenciones de participar en la contienda presidencial de 2024 y aseguró que de hacerlo, tiene la competencia para ganarle a Claudia Sheinbaum, actual Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y una de las señaladas como posible candidata de Morena en las siguientes elecciones presidenciales.

Un grupo encuestas publicadas en distintos medios el pasado 29 de agosto confirmó que Morena sigue arrasando a los partidos tradicionales a la vez que el Presidente Andrés Manuel López Obrador mantiene altos los niveles de aceptación entre los ciudadanos.

El diario El Financiero reportó que Morena crece y volvería a ganar las elecciones presidenciales si se celebraran ahora; mientras que la alianza opositora Va por México, que concentra a PRI, PAN y PRD, obtiene 35 por ciento de la intención del voto, 17 puntos menos que el partido en el poder, que tiene 52 por ciento. A esta encuesta hay que sumarle lo que dice El Universal: que el trabajo del Presidente López Obrador es aprobado por un 62 por ciento, un nivel de aprobación prácticamente igual a la última medición de este medio y similar a otras realizadas desde 2020.