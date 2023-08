Iñaki Godoy, el mexicano que da vida a Luffy en el live-action de One Piece

One Piece, el legendario e inigualable manga de las aventuras en altamar del elástico y soñador Monkey D. Luffy, llega a la plataforma de Netflix este 31 de agosto convirtiéndose en el primer live-action de la exitosa caricatura japonesa. La historia será protagonizada por Iñaki Godoy, un mexicano que apenas despega una carrera que augura ser prometedora.

Ciudad de México, 30 de agosto (SinEmbargo).- El amor y la pasión de Iñaki Godoy por la actuación es innegable. Con recién cumplidos 20 años de edad, este actor mexicano ha dedicado más de la mitad de su vida al escenario pasando del teatro a la televisión y ahora con un gran salto del cine al streaming al protagonizar al live-action del manga más famoso de piratas One Piece para Netflix.

Será este 31 de agosto cuando llegue la serie de ocho capítulos que nace de la mente del japonés Eiichiro Oda en 1997. La legendaria aventura en altamar sobre el joven soñador Monkey D. Luffy que se embarca en una peligrosa misión para encontrar el mítico tesoro llamado “One Piece” a la par que añora en convertirse en el rey de los piratas es personificada por este mexicano que en 2021 recibió la gran oportunidad de su carrera al ser parte de esta producción internacional.

La gran responsabilidad de ofrecer una grata interpretación al amplio famdon de este anime, con más de mil episodios que aún no ven de cerca un final, no fue tomado a la ligera por Godoy, y tan pronto recibió la noticia de su protagónico inició su investigación adentrarse al manga.

“He estado haciendo mi investigación de One Piece y sé lo mucho que esto significa para todos ustedes. Quiero hacerles saber que haré lo mejor que pueda y aprecio toda la amabilidad que me has mostrado. GRACIAS POR LA CONFIANZA”, escribió en su redes sociales.

“Qué emoción compartirles esta noticia y qué orgullo ser mexicano. VOY A SER EL REY DE LOS PIRATAS!!!”, escribió.

“Voy a echarle todas las ganas del mundo”, añadió.

En noviembre de 2021 ya no hubo marcha atrás y emprendió el viaje para las grabaciones de la serie.

A un par de días del estreno de la adaptación de este manga a la serie de live-action, Eiichiro Oda, que fingió como productor ejecutivo de este nuevo proyecto, destacó el trabajo de calidad con el que se trabajó para Netflix.

“El esfuerzo ha sido descomunal. El elenco, el equipo de vestuario y todos los que han trabajado en el diseño de este universo se han volcado para mostrar las cosas de una manera que solo podía lograrse en formato de live action. El guion y todo el proceso de combinar las ideas de tantas personas ha sido una festividad en sí misma”, indicó en una carta para la plataforma.

¿QUIÉN ES IÑAKY?

Nació un 25 de agosto de 2003 en la Ciudad de México. Desde niño su madre vio sus habilidades actorales y las impulsó ingresándolo al centro de capacitación artística del Nuevo Teatro Libanés, lugar que se convirtió en su primer escenario.

Más adelante, tuvo la oportunidad de viajar a California, Estados Unidos, para ser parte de un campamento de iniciación artística en donde aprendió de dirección y editó sus primeros largometrajes.

De vuelta en México una de sus primeras grandes oportunidades la obtuvo en la serie de Telemundo llamada La querida del Centauro (2016), estelarizada por Ludwika Paleta, Humberto Zurita y Michel Brown. Ahí interpretó Amadeo “El Gato” donde dio muestra de su talento.

“Este fue el primer programa de televisión que hice, donde interpreté a un personaje que hasta el día de hoy sigue siendo uno de mis favoritos: ‘El Gato’. Tuve tanta suerte de estar rodeado de gente talentosa, amable y apasionada. Me enseñaron tanto, y los sostengo cerca de mi corazón”, destacó Godoy.

“Me hicieron darme cuenta de que más allá de cualquier otra cosa, el cine puede darte una familia. Pienso en ellos hasta el día de hoy, y estoy muy orgulloso de lo que hicimos”, agregó.

Otros programas como Las puertas Blue Demon (2016), Por la Máscara: La Serie Web (2018), Sin miedo a la verdad (2019), Los elegidos (2019) y ¿Quién mató a Sara? (2019) también recibieron el talento de Iñaki Godoy que se caracterizado por poner su propio estilo a sus personajes y, por supuesto, hizo llamar la atención de directores de cine.

El séptimo arte fue la nueva puerta que tocó siendo aceptado en 2020 dentro del elenco de ¡Animo juventud!, una comedia fresca que el director Carlos Armella (Club de Cuervos) le dedicó a la adolescencia, los problemas e inquietudes que deambulan a esa edad.

La cinta tiene como protagonistas a cuatro adolescentes, e Iñaki Godoy daba vida a Pedro, un chico tímido que tomó la decisión dejar hablar y crear su propio idioma después de haberse decepcionado del mundo adulto. El reto de este personaje fue el de llevar todas sus líneas de guión bajo una lengua que había sido creada por el director exclusivamente para la cinta.

“Me senté a platicar con Pedro, tenía muchas dudas, y cosas que proponer. Tenía 14 años y era mi primer papel en la vida. Carlos siempre se tomó el tiempo de sentarse y responderme. Fue un proceso muy natural”, dijo e una entrevista para SinEmbargo en 2021.

La cinta fue parte de la selección del Festival de Cine de Morelia en 2020 y también de la edición 2017 del Atelier del Festival de Cannes.

Aunque su viaje por el cine ha sido corto, pues a éste se suman sólo dos cintas más de la plataforma de Vix: MexZombies y No abras la puerta, ambas tuvieron lugar en el 2022.

Iñaki Godoy dedica sus redes sociales para compartir sus logros e intereses que, claro, están relacionados en la actuación, pero también se ha dado el tiempo de compartir un poco de su vida personal y su familia nuclear es la protagonista de estas publicaciones en las que muestra el apoyo incondicional que les han dado desde que es niño.

