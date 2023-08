Layda Sansores denuncia un pacto entre el morenista Ignacio Mier y “Alito” Moreno

Ciudad de México, 30 de agosto (SinEmbargo).- La Gobernadora de Campeche, Layda Sansores, denunció el día de ayer que el Coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, está presionando a legisladores federales de su partido para aprobar la designación de Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), como presidente de la Mesa Directiva en San Lázaro.

La acusación fue lanzada durante la transmisión más reciente de su programa “Martes del Jaguar”, donde señaló que el actual presidente de la Cámara de Diputados estaría solicitando el apoyo de sus compañeros y compañeras de la bancada de Morena para permitir la nominación de “Alito” Moreno para sucederlo en el cargo.

“Con mucha preocupación porque él es de Morena, él es compañero nuestro y lo veía con mucho respeto, pero hoy me entero que ahí por los pasillos hay una inconformidad por los amigos diputados porque está exigiendo él que voten para que el próximo presidente de la Cámara de Diputados sea un agente del PRI, y quieren que sea ‘Alito’ Moreno, y eso no es posible, sería totalmente una puñalada”, denunció la mandataria estatal.

La Gobernadora campechana consideró que la elección del dirigente del PRI sería “una puñalada”.

“No sé qué buscas, pero, Ignacio, eso no se vale. Así no, Nacho, así no se puede. Lo vas a empoderar”, añadió.