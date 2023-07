Fiscalía de Campeche registra lujosa casa que atribuye a “Alito”. No es mía, dice él

Hace un año, en julio del año pasado, elementos de la FGE de Campeche también irrumpieron en la propiedad del dirigente priista para el cateo.

Ciudad de México, 20 de julio (SinEmbargo).- Una de las casas de Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue cateada esta tarde por tercera ocasión por agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Campeche.

De acuerdo con la Fiscalía de Campeche, siete propiedades que están alrededor de la casa cateada hace un año pertenecerían a “Alito” y el resto de los otros 22 predios serían de prestanombres. Todos están dentro de la misma zona.

Alrededor de una veintena de elementos de la Fiscalía ingresaron al inmueble propiedad de “Alito” Moreno, ubicado en la colonia privada Lomas del Castillo.

El Fiscal Renato Sales Heredia aclaró en un encuentro con medios de comunicación que los agentes realizaban la delimitación de los inmuebles con peritos, ya que se presume son usadas por prestanombres para el enriquecimiento ilícito.

“Son 29 propiedades, son 22 predios colindantes, porque siete a nombre del exgobernador y 22 a nombre de otras personas. ¿Por qué? Pues es parte de la carpeta de investigación. Enriquecimiento ilícito por operaciones con recursos de procedencia ilícita”, dijo.

Por su parte, “Alito” emitió una comunicado en sus redes sociales, donde rechaza que el cateo sea en una de sus propiedades.

“Ninguno de los lotes y predios marcados en la supuesta de cateo son de mi propiedad. […] El operativo es una farsa, una simulación, una puesta en escena orquestada por la Fiscalía General del Estado de campeche”, afirmó en el documento.

La Fiscalía General del Estado de Campeche, a cargo de Renato Sales Heredia, se ha convertido en el instrumento de presión y persecución política por excelencia del Gobierno de Layda Sansores. El ‘fiscal carnal’ se ha olvidado por completo de la procuración de justicia en la entidad para avocarse en ejecutar tareas de difamación, espionaje, hostigamiento e intimidación de perfiles opositores al Gobierno estatal”, acusó.

Asimismo, el priista señaló que “el momento en el que ocurren estos ataque no es obra de la casualidad”, pues “llegan en un época en la que están ocurriendo definiciones importantes para el futuro de la Nación y que son una muestra clara y contundente de la cobardía y desesperación que imperan en la Presidencia de la República”.

EL CATEO A LA MANSIÓN

El pasado 4 de julio, autoridades de la FGE de Campeche entraron a la mansión de Alejandro Moreno Cárdenas, ubicada en la privada Lomas del Castillo, con la finalidad de realizar un cateo.

A través de su cuenta de Twitter, Layda Sansores San Román, Gobernadora de Campeche, compartió un video donde se observa el momento en el que un elemento de la FGE golpea una de las puertas con un ariete para ingresar a la vivienda del líder priista, la cual se encuentra en una exclusiva zona residencial de Campeche.

Al día siguiente, el 5 de julio, e Fiscal estatal, Renato Sales Heredia, dijo que el cateo realizado en la mansión se realizó de forma legal.

“Era una orden de cateo, se solicita al Juez que permita hacer una revisión del inmueble porque hay un delito por el cual se le acusa”, detalló Sales Heredia durante en el programa “Martes del Jaguar” de la Gobernadora de Campeche, Layda Sansores.

Además, especificó que la orden de cateo se realizó para verificar si el ingreso recibido como funcionario público le permiten adquirir el inmueble señalado.

“Se solicita la orden de cateo para ingresar tocamos la puerta, se le pide a las personas que están en el interior, además en presencia del abogado defensor, se les pide que abran y si se niega a abrir, no abren . El abogado dice ‘yo no tengo la llave. No puedo abrir’. No me hacen caso, de hecho se escucha que dicen ‘no permitan que abran’”, explicó.

Al respecto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en su momento que no compartía las acciones de la dependencia, ya que entraron por la fuerza, situación grabada por la Gobernadora Sansores.

“Quiero expresar mi inconformidad por la forma en que se llevó a cabo un procedimiento judicial en Campeche, hablo de la forma en que entraron a hacer una diligencia en la casa del presidente del PRI“, dijo en su conferencia de prensa matutina.

“Ustedes saben que el señor no es santo de mi devoción, pero no estoy de acuerdo con el procedimiento porque es indigno, porque no se puede humillar, vulnerar la dignidad de las personas”, agregó López Obrador.