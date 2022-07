VIDEO: Esta es la mansión de Alejandro Moreno. Causaría envidia a multimillonarios...

Ciudad de México, 6 de julio (SinEmbargo).- Con alberca, un lugar de descanso , amplias áreas verdes y más de dos pisos de construcción. Es lo que se observa en las imágenes captadas por un dron que sobrevoló la mansión del dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, ubicada en el estado de Campeche, la cual fue cateada hace dos días por autoridades de la Fiscalía estatal.

En el video de 1:46 minutos se muestra que en la casa de “Alito”, como se conoce al líder priista, hay palmeras de distintos tamaños, además de otros árboles y espacios abiertos forrados de pasto. Los muros son amplios con grandes ventanales; algunos por fuera están cubiertos de vegetación. En los techos de cada cubo de construcción se observan varios páneles solares.

Las vistas aéreas dejan ver que alrededor de la mansión hay otras casas amplias con alberca, sin embargo las imágenes muestran que es la construcción más amplia de la zona.

Un día después, SinEmbargo Al Aire difundió imágenes exclusivas de uno de los lujos baños que se encuentran dentro de la mansión. En la instalación se observan piezas completas de mármol, una enorme bañera y piezas grandes de madera que componen muebles del baño, así como una banca para entrar y salir de la tina.

Además, se muestran al menos dos lámparas colgantes y seis focos de luz led divididos en dos tiras centrales. Frente a la bañera se ubican dos lavados y un amplio espejo de alrededor de tres hojas de vidrio. De lado derecho del baño se observa la tasa de baño, en un diseño minimalista, y a lado de ésta se ubica la regadera con paredes de vidrio.

EL CATEO A LA PROPEIDAD

Fue el lunes 4 de julio cuando autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Campeche entraron a la casa del ahora dirigente nacional del PRI, ubicada en la privada Lomas del Castillo, con la finalidad de realizar un cateo.

A través de su cuenta de Twitter, Layda Sansores San Román, Gobernadora de Campeche, compartió un video donde se observa el momento en el que un elemento de la FGE golpea una de las puertas con un ariete para ingresar a la vivienda del líder priista, la cual se encuentra en una exclusiva zona residencial de Campeche.

En entrevista con medios locales, el Fiscal Renato Sales Heredia, quien encabezó las diligencias, informó que “este operativo fue por el cumplimiento de una orden de cateo expedida por una autoridad judicial en relación con la carpeta de investigación por presunto enriquecimiento ilícito de parte de Alejandro Moreno Cárdenas”.

Sales Heredia también comentó que el cateo a la residencia ubicada en la privada Lomas del Castillo se llevó a cabo para hacer una revisión del material con el que fue construido.

El funcionario especificó que no es lo mismo edificar con granito que con mármol e insistió que fue esa la razón por la que se realizó el cateo. Asimismo se verificó si el inmueble contaba con obras de arte. Sin embargo, el Fiscal afirmó que aún no podía dar detalles y pidió esperar a que se hagan públicos los resultados.

UNA MANSIÓN DE 46 MILLONES

La residencia de Alejandro Moreno se comenzó a construir cuando aún era Gobernador de Campeche habría costado más de 46 millones de pesos, pero el priista ganaba entonces cinco millones de pesos anuales.

Antes de asumir la Gubernatura, en 2015, “Alito” se hizo de 13 predios en Lomas del Castillo, una zona de alta plusvalía en Campeche, en donde el metro cuadrado de tierra tenía en ese momento un valor de tres mil 500 pesos aproximadamente, por lo que el valor del terreno ascendería a 24.5 millones de pesos.

En su declaración patrimonial 3de3, el dirigente del tricolor informó que compró estos terrenos a un precio mucho menor, de entre 595 y mil 645 pesos por metro cuadrado, es decir, en total asegura que desembolsó seis millones de pesos.

En su declaración, Moreno también dio a conocer que como Gobernador percibía un sueldo de un millón 184 mil pesos al año, mientras que “por otras actividades” obtuvo una ganancia de cuatro millones 122 mil pesos. Aún destinando el 100 por ciento de su ingreso no le alcanzaría para costear la construcción de esta mansión, calculó entonces el periódico Reforma.

Antes de ser mandatario estatal, el ahora dirigente del PRI residía en el Fraccionamiento Residencial Resurgimiento, cercano al malecón de Campeche, en la Colonia Montecristo, detrás de un edificio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Su casa de aquel entonces estaba compuesta de tres habitaciones, tres baños, y era una construcción total de 210 metros cuadrados y 228 de terreno; según Reforma, el valor aproximado era de hasta 3.5 millones de pesos.

En ese entonces aclaró que su casa estaba compuesta “únicamente por tres lotes y que el precio actual de la propiedad aumentó debido a que cuando fueron adquiridos los terrenos —entre 2011 y 2015— estaban cubiertos de maleza en gran parte”. Afirmó que dos lotes le fueron donados y uno más aún lo está pagando a través de un crédito.

Moreno afirmó que en 2005 recibió “una donación familiar, la cual fue el origen de la inversión”, y que a ello se sumaron los ahorros de los ingresos por los cargos públicos que ha ejercido en su carrera.

“EL CATEO FUE UN SHOW“: MORENO CÁRDENAS

Horas después de que se realizara el cateo, Alejandro Moreno aseguró que éste sólo fue un show mediático.Cuestionado por miembros de la prensa, el dirigente aseguró que ha hecho sus declaraciones patrimoniales correspondientes, y agregó que sus bienes fueron adquiridos “de manera legal y transparente desde antes del 2015”.

Además, detalló que tenían conocimiento del cateo que se llevaría a cabo por autoridades de la Fiscalía estatal, no obstante, mencionó que los videos compartidos en redes son de un predio que no le pertenece, por ello insisitió en que todo fue un espectáculo.

“Verdaderamente es lamentable que eso suceda. Les vamos a dar información de lo que está ocurriendo. Todo lo que he acreditado, siempre lo he dicho, están en mis declaraciones públicas, en mis declaraciones patrimoniales que hemos cumplido a cabalidad y lo que hicieron fue un show mediático”.

“Sí tenían una orden de cateo, ahí estaban los abogados esperándolos. Los esperaron, los recibieron porque como saben, aquí todo se sabe y sabíamos que iban a querer montar un show mediático. Se les recibió. Entraron a otro predio que no es ese predio y con un show agarraron un ariete y tumbaron la puerta. Y de veras que tienen que ver lo que declaró el Fiscal: que estaban viendo de qué material se construyó la casa. ¡Háganme favor! Es una broma”.

En ese sentido, Alejandro Moreno señaló que el Gobierno actual quiere hacer un espectáculo, por lo cual, dijo, “el día de mañana harán videos para atacar y calumniar”. “Eso es lo que hace una dictadura. Eso es lo que quieren hacer, distraer de lo que ocurre de esta tragedia en nuestro país”, añadió.

Por ello, mencionó que “todo lo que presenten” lo resolverán ante las autoridades correspondientes, pues indicó que “no tiene nada qué esconder”.

AMLO CUESTIONA CATEO

Al día siguiente del cateo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que él estaba inconforme con el “modo de actuar” de la Fiscalía de Campeche, ya que se “metieron a la fuerza”.

“Ustedes saben que el señor no es santo de mi devoción, pero no estoy de acuerdo con el procedimiento porque es indigno, porque no se puede humillar, vulnerar la dignidad de las personas”, agregó López Obrador.