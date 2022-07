Cateo a mansión de “Alito” fue legal y su abogado estuvo presente, dice Fiscal a AMLO

Sales Heredia especificó que la orden de cateo se realizó para verificar si el ingreso recibido como funcionario público le permiten adquirir el inmueble señalado.

Ciudad de México, 5 de julio (SinEmbargo).- El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Campeche, Renato Sales Heredia, respondió al Presidente Andrés Manuel López Obrador que el cateo realizado en la mansión del dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas se realizó de forma legal.

“Era una orden de cateo, se solicita al Juez que permita hacer una revisión del inmueble porque hay un delito por el cual se le acusa”, detalló Sales Heredia durante en el programa “Martes del Jaguar” de la Gobernadora de Campeche, Layda Sansores.

Además, especificó que la orden de cateo se realizó para verificar si el ingreso recibido como funcionario público le permiten adquirir el inmueble señalado.

“En esa carpeta de investigación se hace necesario comprobar si efectivamente el ingreso como servidor público le permite adquirir los bienes de los que ostenta como propietario”, agregó.

“Se solicita la orden de cateo para ingresar tocamos la puerta, se le pide a las personas que están en el interior, además en presencia del abogado defensor, se les pide que abran y si se niega a abrir, no abren . El abogado dice ‘yo no tengo la llave. No puedo abrir’. No me hacen caso, de hecho se escucha que dicen ‘no permitan que abran’”, explicó.

También, destacó que la orden de cateo permite que se rompa la cerradura y el uso de la fuerza pública si es necesario para el ingreso al predio.

Más tarde en su programa, Sansores dijo que en el caso de Moreno Cárdenas “tiene que haber justicia”. “Los pueblos deben perdonar pero no olvidan y no podemos olvidar que Alito saqueó esta comunidad, este estado [Campeche] pobre y que se sigue dando lujos. Y que sufrimos las humillaciones, cómo iba él como jefe de los porros a aventarle huevos a nuestra gente desde 1995”, indicó.

“Así como gastaba dinero [Alito] igual lo gastó en otras legislaturas, ni él debió haber llegado a Senador, ¿cuánto dinero habrá juntado con tanta labia que tiene?”, concluyó.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó duramente esta mañana en contra de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Campeche por haberse metido por la fuerza, con orden de un Juez, en la sospechosa mansión de Alejandro Moreno.

“Quiero expresar mi inconformidad por la forma en que se llevó a cabo un procedimiento judicial en Campeche, hablo de la forma en que entraron a hacer una diligencia en la casa del presidente del PRI“, dijo en su conferencia de prensa matutina.

🤯 ¿QUÉ VEMOS? ¿AMLO DEFENDIENDO A ALITO? Así es, el presidente @lopezobrador_ afirmó que no está de acuerdo con la forma en la que se llevo a cabo el cateo de la casa de Alejandro Moreno, dirigente del PRI. ¿Qué se sentirá ser regañada a nivel nacional, Layda Sansores? pic.twitter.com/78JW6SUHmX — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) July 5, 2022

“Ustedes saben que el señor no es santo de mi devoción, pero no estoy de acuerdo con el procedimiento porque es indigno, porque no se puede humillar, vulnerar la dignidad de las personas”, agregó López Obrador.

Para ejemplificar a lo que se refería, señaló que tenía dos cosas bien presentes: la primera, “cuando Televisa entró, por gestiones ante el Gobierno de Estados Unidos, con cámaras a la casa de Sadam Husein, y un reportero famoso mostró cómo vivía y se hizo todo un espectáculo”; y la segunda, “recientemente lo que le hicieron a Evo, que igual entraron a su domicilio y grabaron todo para degradarlo, además con pintas racistas”.

“No estoy de acuerdo con eso. Se debió haber hecho el acto judicial sin la propaganda. Entonces de eso que quede constancia. No estoy defendiendo al señor. Estoy diciendo que esos procedimientos no deben prevalecer en un país democrático y respetuoso de las libertades”, insistió el Jefe del Ejecutivo federal.

La FGE realizó una diligencia de cateo a la residencia de Alejandro Moreno Cárdenas, previamente autorizada por un Juez, la que se desahogó en todo momento en presencia del abogado defensor, respetando el debido proceso del indiciado. pic.twitter.com/ovvwsVpM9Q — Layda Sansores (@LaydaSansores) July 4, 2022

EL CATEO A LA MANSIÓN

Ayer, autoridades de la FGE de Campeche entraron a la casa de Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ubicada en la privada Lomas del Castillo, con la finalidad de realizar un cateo.

A través de su cuenta de Twitter, Layda Sansores San Román, Gobernadora de Campeche, compartió un video donde se observa el momento en el que un elemento de la FGE golpea una de las puertas con un ariete para ingresar a la vivienda del líder priista, la cual se encuentra en una exclusiva zona residencial de Campeche.