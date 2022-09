No dudo que en la Fiscalía haya quien se opone a la justicia en Ayotzinapa, dice AMLO

El GIEI advirtió el jueves sobre la FGR y dijo que desde agosto de este año dejaron sin policías ministeriales a la Unidad Especial para la Investigación y el Litigio del caso Ayotzinapa (UEILCA), de la que apenas renunció Omar Gómez Trejo, y que la Fiscalía encabezada por Alejandro Gertz Manero encargó una “auditoría especial” contra esa Unidad apenas se pidieron las 83 órdenes de aprehensión del caso Ayotzinapa.

Ciudad de México, 30 de septiembre (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que ni la Fiscalía General de la República (FGR) ni la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se han opuesto a cumplir con el informe sobre el caso Ayotzinapa elaborado por la Comisión de la Verdad, que es liderada por Alejandro Encinas.

El Jefe del Ejecutivo, en cambio, sí se dijo consciente de que adentro de la Fiscalía de Alejandro Gertz Manero pueda haber funcionarios de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) que estuvo en manos de Jesús Murillo Karam, hoy preso por la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.

El Presidente dijo, un día después de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) alertara riesgos de cerrazón en la FGR y en la Sedena:

–No dudo que en la Fiscalía haya habido gentes que no quisiera que se llevara a cabo el proceso de solicitar las órdenes de aprehensión.

–Y siguen allí –le dijo una periodista.

–Ah, sí. Posiblemente. Y también gente que se dedica a administrar el conflicto y, en este caso, lo más lamentable, es administrar el dolor ajeno. Que quisieran que nunca se resolviera nada porque ellos viven de eso. Parece exagerado lo que estoy planteando pero no.

“Imagínense –agregó– si por años se habla de que ‘fue el Estado’, pues sí. ‘Y fue el Ejército’; pues sí, pero no la institución: son elementos. ‘Y yo voy a seguir diciendo que fue el Estado y fue el Ejército y como la investigación no borra al Estado y no desaparece el Ejército, no sirve la investigación’. Pero es un acto de justicia que no se había visto en muchos años.

“¿Creen ustedes que si hubieran ganado [Ricardo] Anaya o [José Antonio] Meade se hubiese llegado hasta donde estamos en este asunto? Ni en este ni en otros. Por la red de componenda y complicidades. Si hemos podido avanzar es porque somos libres. Porque sólo tenemos como amo al pueblo de México”, dijo.

Antes señaló: “Y en ningún caso tuve resistencia del Fiscal Gertz Manero ni del Presidente de la Corte [Arturo Zaldívar], porque hablé con ellos, porque les pedí apoyo, colaboración, y los dos, siempre, dispuestos a ayudar. Ninguno de ellos me dijo: ‘es que no podemos llegar tan alto’ o ‘esto no tiene fundamento’ o ‘para qué nos metemos’ o ‘vamos a buscar la forma de darle carpetazo’. No”.

“Esto lo digo porque ayer, con todo respeto, los expertos que han ayudado mucho [GIEI] hablaron de obstáculos en la Fiscalía y se señaló al Fiscal. Pues yo sostengo que en lo que a mí corresponde, que he estado pendiente, la actitud del Fiscal ha sido de colaboración. No tengo un solo acto, una acción, un proceder, contrario al aclarar lo sucedido y castigar a los responsables y de encontrar a los jóvenes”, expresó.

“Ese es mi testimonio. Y lo mismo en el caso de la Secretaría de la Defensa. Toda la información que solicitaron quienes están en la comisión se les entregó. Yo personalmente hablé con el Secretario [General Luis Cresencio Sandoval González], con el Almirante [José Rafael Ojeda Durán, Secretario de Marina], para que se entregaran todos los documentos, todo lo que aparecía en los archivos. Por eso también se avanzó”, sostuvo.

El Presidente también indicó que “ojalá que siga” en México el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un gesto importante ya que el Gobierno mexicano deberá aprobar en los próximos meses si el grupo puede continuar los trabajos en el país.

También confirmó que el Subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, “va a continuar coordinando todos los trabajos de la comisión” del caso Ayotzinapa.

Este jueves, Claudia Paz y Paz y Carlos Martín Beristain, integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), alertaron sobre decisiones inexplicables que ha tenido la Fiscalía General de la República (FGR) en el caso Ayotzinapa.

En entrevista con Alejandro Páez Varela, en el programa Los Periodistas, que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, los integrantes del GIEI vieron con preocupación que fiscales ajenos a la Unidad Especial para la Investigación y el Litigio del caso Ayotzinapa (UEILCA), que no conocen el caso de los 43 normalistas, pidieran 83 órdenes de aprehensión con fundamento y luego solicitaran la revocatoria de 21 de ellas.

Beristain cuestionó que se haya tenido conocimiento de lo que estaba pasando en tiempo real durante la Noche de Iguala y no hubiera una acción en ese momento ni después: “Los resultados de esas escuchas se pusieron a disposición de la investigación de la FGR y eso es lo que duele, nosotros alertamos sobre eso, esas son las cuestiones que hay que resolver y también hay que volver a considerar una mayor apertura de esos archivos porque ahí hay intervenciones telefónicas parciales, que tengamos más acceso a la información, porque eso es información determinante para la búsqueda de los desaparecidos”.

Los expertos indicaron que luego de realizar las nuevas diligencias pudieron confirmar que sí hubo un “bloqueo de la acción” hacia la Unidad Especial para la Investigación y el Litigio del caso Ayotzinapa, lo que provocó que tuviera que iniciar de cero las pesquisas.

“Lo que sí es evidente es que hay un bloqueo de la acción de la Unidad Especial de Investigación del Caso Ayotzinapa que venía investigando. Dar la vuelta a una situación que venía de lejos, el uso de la tortura en los casos que llevaron a la liberación de muchos detenidos supuso resetear de nuevo la investigación, volver a empezar otra vez y en ese camino estaba la unidad y ha sido parte del trabajo del GIEI en este tiempo. La intervención de la propia unidad supone un bloqueo de esa investigación y sabemos que es un tema de estructuras que las estructuras no se cambian solamente porque haya una nueva unidad de investigación”, comentó Beristain.

Los expertos indicaron que a pesar que desde su creación UEILCA ha estado acompañada del GIEI, no ha dejado de estar rodeada por funcionarios y gente que vienen de un antiguo sistema. “Esa unidad ha tenido el acompañamiento, el seguimiento, el apoyo del GIEI para poder hacer su trabajo de la manera más correcta posible, pero alrededor hay muchos funcionarios, muchas gentes que vienen de un antiguo sistema y no sabemos en qué medida eso está influyendo o no en lo que está pasando”, añadió el experto.

Paz y Paz insistió a su vez en que es preocupante que fiscales ajenos a la la Unidad Especial para la Investigación y el Litigio del caso Ayotzinapa ejecuten las órdenes de aprehensión. “Que todo esto se realizase por personal fuera de la unidad especializada, son conductas y actuaciones que por lo mínimo deben ser explicadas”, dijo Paz y Paz.

Los expertos indicaron también que su relación con el Fiscal Alejandro Gertz Manero “ha sido muchísimo menos” que lo que hubieran querido, pues sólo han tenido un encuentro con él de manera virtual. “Nosotros solicitamos días antes de presentar este informe una entrevista con él, justamente para explicarle nuestras preocupaciones, nos dijeron que en octubre, no tenemos una fecha exacta”, dijo Claudia Paz y Paz.